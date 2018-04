Con este "invento argentino" podés aprovechar todas las promos de las tarjetas

Las plataformas de e-Commerce no paran de crecer. De acuerdo a un estudio publicado por eMarketer, se estima que las transacciones electrónicas (sean vía smarpthone o POS) llegarán a US$ 210.000 millones para 2019, y ese mismo año ya habrá 51 millones de dispositivos de cobranzas móviles en todo el globo. Por esto, no resulta llamativo que los “entreprenerds” de base tecnológica se interesen por ese nicho y busquen quedarse con una torta del mercado.

Un ejemplo de ello es Benefit Pay, una empresa ligada al procesamiento de pagos electrónicos, tanto en tiendas físicas como a través de e-Commerce. Sus fundadores, Emanuel Sánchez (37), ingeniero industrial de la UTN, y Gustavo Ghioldi, desarrollador (40), se conocieron trabajando en la software factory Softtek. En ese momento, Ghioldi desarrollaba plugins para gateways de pago y como encontraron que tenían intereses comunes, decidieron invertir US$ 850.000 de fondos propios para desarrollar la startup que comenzó a operar desde el mes de marzo de este año. Además, ambos continúan trabajando: Ghioldi como desarrollador Full Stack en Garbarino, y Sánchez en Sofftek.

“En los cinco años que llevo ligado al mundo de e-Commerce noté que todos los medios de pago están orientados a los tarjeta habientes y no hacia los comerciantes”, comenta Sánchez a INFOTECHNOLOGY. “Hay muchas plataformas de e-Commerce que vienen con dos o tres procesadores de pago dentro de su solución y dejan afuera a otros, entonces el comerciante se pierde de brindar las ofertas que esos otros pueden tener. Además, no todos ‘performan’ de la misma manera en cuanto a lo tecnológico: algunos se caen o no tienen un 100 por ciento de efectividad, especialmente en días clave como el CyberMonday o el Hot Sale.”

Ghioldi es más explícito: “Si, por ejemplo, operás con MercadoPago y ese día Todo Pago saca 18 cuotas sin interés, ese día no vendiste porque no vas a hacer una integración para un solo día. Si vos quisieras operar con todas las opciones, tendrías que tener todas las integraciones hechas y esto tiene implicancias en términos de costos, de cash flow y hasta de paradigma”.

“Tenés todas las promociones del mercado, no tenés que hacer más proyectos de tecnología nuevos para integran nuevos medios de pago.” -- Emanuel Sánchez, cofundador.

Eso es, justamente, lo que viene a resolver Benefit Pay. El mercado está inundado de promociones, así que la idea de los emprendedores es integrar todas las soluciones en una: desde Prisma y Decidir hasta MercadoPago y PayU. A futuro, además, planean incorporar operadores de pago de escala regional así como criptomonedas.

“Los comercios se integran una única vez a la plataforma y si algún día llegan al país Amazon Pay, Apple Pay o PayPal, nosotros los incorporaríamos también en la solución. No les decimos a nuestros clientes qué operador usar, eso lo hacen ellos cuando definen sus reglas de negocio”, desarrolla Ghioldi.

Al respecto, Sánchez agrega: “El cambio se realiza automáticamente entre las plataformas, buscando la más conveniente pero teniendo en cuenta otras cosas, por ejemplo, si una está caída”. De esta manera, buscan mantener la transparencia de la operación y hacerlo “verdaderamente omnicanal, ya que no solo se integra e-Commerce sino también la tarjeta física. Un comercio puede agregar un POS genérico y Benefit Pay muestra todas las promociones, para el canal físico u online”.

“Un comercio que integre contra Benefit Pay no tiene que volver a realizar un proyecto de integración tecnológica porque la plataforma incluye a todos los medios de pago del mercado argentino y, por ende, todas sus promociones. Luego, en base a las reglas configurables, el comercio determinará qué procesador utilizar en cada transacción y la plataforma de manera automática procesa el pago.”

La propuesta ha tenido una buena recepción: ya están en conversaciones con dos importantes retailers y además tienen una alianza con Sofftek. “Le estamos dando también una solución al cliente final”, argumenta Sánchez. “Ahora tiene 12 cuotas sin interés con uno o dos bancos, pero si el comercio usa Benefit Pay, puede usar otras tarjetas, pagar con Ahora 12, y usar todos los beneficios que hoy no están dando los procesadores de pago online.”

En números

Fundación: 2017

Inversión: US$ 850.000

Facturación (estimada, 2018): US$2 millones

Socios: 2

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma