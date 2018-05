Cómo es el invento argentino "anti pérdida" que sirve para todo

Un argentino creó un aparato miniatura que, junto a una aplicación, permite que nada nunca se le vaya demasiado de vista al usuario. El dispositivo se sincroniza con el celular a través de una aplicación, luego esa sincronización posibilita la interacción entre dos o más dispositivos. Desde la app, es posible saber siempre donde está ubicado aquello a lo que se pegó el dispositivo: celular, billetera, tarjeta de crédito, etcétera.



"El producto está pensado para las personas que tienden a perder las cosas y que quieren tener un control sobre ellas sin preocuparse en dónde las deja o simplemente para evitar el perder el tiempo buscando algo", explicó a Infotechnology Adán Baliña, el desarrollador argentino detrás del dispositivo.

El gadget sumado a la aplicación genera nuevas funciones. Entre ellas, hay una alerta de separación, que permite configurar una distancia máxima entre ambos objetos y el celular avisará si se cruza ese límite. En caso de ser al revés y olvidarnos el smartphone, la tarjeta incluye un parlante y emitirá un sonido constante. Junto a esto viene un tracker que permite a través de la app visualizaremos en todo momento el dispositivo y la última ubicación.

La misma alarma sonora sirve para encontrar el dispositivo, a través de la app se hace sonar el gadget (lo que permite saber la ubicación incluso si está en silencio).

El gadget nacional también apuesta al IoT (Internet of Things). Se pueden configurar los clicks del botón por ejemplo, para con un click activar una app (por ejemplo Uber), con dos clicks activar Spotify, con 3 clicks encender luces de la casa, etcétera. Desde Priv afirman estar trabajando en la interacción de la App con otras aplicaciones y con más gadgets diferentes.

El aparato utiliza tecnología bluetooth de última generación para poder establecer la conexión entre el dispositivo y el smartphone. En cuanto a la alimentación, utiliza pilas reemplazables fabricadas por Energizer y que tienen una duración de 2 años.

"La inversión inicial se hizo con capital propio, luego armé un equipo en el exterior ya que en Argentina se me hizo difícil desarrollar el proyecto con mi presupuesto. Actualmente trabajan un equipo de 10 personas, diseñadores de producto ubicados en Taiwán, elegí Taiwán porque es la capital del diseño y hay muy buenos desarrolladores, hay un equipo de ingenieros trabajando en China, un socio estratégico de Estados Unidos y yo desde Argentina", dice el emprendedor. La primera inversión fue de US$ 50mil para el desarrollo y hoy la empresa está en la etapa de producción en masa. "Para lanzar el producto a la venta en la que tenemos que invertir US$ 500mil y terminar el producto para luego seguir con las demás operaciones de lanzamiento. En esta etapa tienen que trabajar tres fábricas en China: Una que se encarga de fabricar las piezas y componentes, otra que se encarga de ensamblar y hacer el control de calidad y otra que se encarga de empaquetar el producto listo para enviar al mercado", desarrolla Baliña.

Sobre el lanzamiento, el emprendedor asegura que "vamos a vender en Latinoamérica a través de canales online por medio de nuestra Web y los principales ecommerce. También en tiendas físicas a través de los principales minoristas. El precio va a rondar los US$30 y AR$900".

MC MATIAS NAHUEL CASTRO