Cómo es el exclusivo "Club del trueque" para ejecutivos: ya tiene 1.000 socios

Testigo de cómo sus amigos recibían productos de las empresas en las que trabajaban y ya no sabían qué hacer con ellos, Sacha Spitz (32) tuvo una idea. Se le ocurrió crear una plataforma que formalizara algo que muchas veces ocurría de manera informal: el intercambio de productos entre empleados de empresas. Una especie de Club del trueque 2.0. “Veíamos que la gente, a la larga, se cansaba de que la empresa le regale productos. Muchas veces ni van a buscar los beneficios. La plataforma agrega valor porque ese producto se transforma en una moneda de intercambio que te permite sumar un producto a tu canasta y ahorrar en el supermercado”, explica Spitz.

Graduado en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, Spitz es a su vez fundador de la aceleradora Yavu, que financia y acompaña a Swapp. Yavu fue, además, seleccionada por el gobierno nacional para co-invertir en startups durante cuatro años. “Tenemos un modelo de aceleración hands on, es decir que nos involucramos con las startups e invertimos entre US$ 50.000 y US$ 100.000 a medias con el Gobierno. También tenemos un modelo de company building, que implica poner una idea nosotros, buscar un equipo emprendedor y poner la inversión. Así surgió Swapp”, explica.

En cuanto a la plataforma, empezaron el año pasado con un Wordpress realizado en India. “Era una implementación muy simple para validar el producto pero en este octubre vamos a lanzar una nueva plataforma que fue realizada por Litebox, una software factory de Belgrano, partner de Yavu”, explica. En lo que refiere al equipo, se compone de cinco personas con perfiles en diseño, comunicación y UX, todos dueños de un porcentaje de acciones de la startup y liderados por Ezequiel Bottini de 31 años, CEO de la compañía.

En números

Fundación:

2018 (mayo)

Inversión inicial:

US$ 100.000

+ $250.000 (fondo semilla)

Facturación: (proyectada 2019):

US$ 150.000



Socios:

5

No cualquiera puede acceder a este exclusivo club. Spitz remarca que no se permite vender los productos sino intercambiar. “Por ahora, es de uso exclusivo de empleado de multinacionales de consumo masivo que ofrecen productos a sus trabajadores. El interesado se crea un usuario, validamos que pertenezca a la red de empresas con la que estamos trabajando y ahí puede publicar un combo con lo que tiene y puede ver qué otros hay disponibles. Todos los combos tienen un precio simbólico, por ejemplo uno puede tener $1.000 en café y otro tiene $900 en cerveza y como están en el mismo rango, se envía una solicitud de swapeo y se produce el intercambio. Actualmente hacemos envíos gratuitos”, explica Spitz. La plataforma solo funciona en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, aunque evalúan extenderlo a otras ciudades del país.

Un modelo a validar



Con una inversión de US$ 100.000 y fondo semilla de $250.000, por el momento la startup se encuentra en etapa de validación e investigación de su modelo de negocios. “Estamos conversando con empresas para oficializarlo y que lo recomienden a sus empleados pero no apuntamos a cobrarles a las empresas por el momento. Las vemos como partners porque hoy nos interesa crecer en usuarios, generar una comunidad y recibir feedback. Con lo invertido podemos brindar el servicio gratis por un año”, explica Spitz.

A los usuarios tampoco se les cobra, aunque no descartan a futuro un modelo se suscripción en que se pague a partir de cierta cantidad de intercambios. La plataforma cuenta con más de 1.000 usuarios de alrededor de 20 empresas y ya se produjeron 300 swapeos exitosos. A futuro podrían comercializar los datos que aporta Swapp que pueden ser de utilidad para las empresas.

“Podemos brindar información de cómo consume la gente sus productos y ser canal para testear productos nuevos. Además Swapp permite a las empresas mejorar los beneficios a sus empleados y desprenderse de productos de corto vencimiento, packaging obsoleto o dañado que no les permita estar en góndola y así desprenderse de stock sobrante”, agrega. “A futuro apuntamos a regionalizar la plataforma a Chile, Colombia y Brasil. En 2019 vamos a levantar una ronda de inversión en el primer trimestre para hacer esta expansión internacional”, concluye.

GS GUADALUPE SÁNCHEZ GRANEL