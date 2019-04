Cada vez son más las mujeres que trabajan en la industria tecnológica

Cada vez son más las mujeres que pisan fuerte en el ámbito tecnológico y Headway, empresa global de Growth Marketing basado en tecnología, es un claro ejemplo de ello ya que cuenta en su equipo con varias líderes femeninas en puestos fundamentales.

El día Internacional de las niñas en las TIC es una iniciativa respaldada por todos los Estados Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la Resolución 70 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, y tiene por objeto crear un entorno mundial que empodere a niñas y mujeres jóvenes y las aliente a contemplar una vida profesional en el campo creciente de las TIC. Esta fecha se celebra cada año el cuarto jueves del mes de abril, y el próximo se celebrará el 25 de abril de 2019.

Estas líderes femeninas cuentan con historias que forman parte de la creciente comunidad femenina que protagoniza la escena de la industria digital. “Mi lema de vida es "lo mejor está por venir", y estoy convencida de que esto aplica al futuro de las mujeres en la industria tecnológica”, resaltó Mariana Villa, Global Operations Director de Headway en Argentina. “Nadie debería habernos dicho jamás "no podés hacerlo", pero nos sirvió para hacernos más fuertes. Ahora tenemos la oportunidad de decir como un colectivo: "estabas equivocado, porque lo logramos”, agregó.

“A lo largo de mi carrera, muchas veces tuve que luchar para ser la 'número uno'. Vengo de un hogar humilde, fui la primera universitaria de mi familia, y trabajé a la par de mis estudios para ayudar a mis padres a pagar la matrícula de la universidad”, Andrea Orsolon, líder empresarial en Brasil. Obtuve mi primera posición de liderazgo a los 24 años (estando al frente de un equipo de 25 personas), siendo reconocida como la líder más joven de la compañía. Contribuí en el desarrollo de seis startups (dos de ellas construidas desde cero). Considero que todo lo que he logrado se ha debido a que nunca temí "ser la número uno”, continuó.

Michele Webb, VP of US Growth & Programmatic de Headway, reconoció: “uno de los aspectos más interesantes del mundo digital es la continua evolución de la tecnología que está en juego dentro de nuestro ecosistema de oferta y demanda. Cada tres o seis meses hay avances, revelaciones o catástrofes que requieren repensar todo lo que conocemos, evolucionar y reinventar nuestro lugar en el cosmos digital”.

“Como mujer en este cambiante contexto, he confrontado la necesidad de equilibrar mi vida personal y laboral. No sólo he triunfado en el ámbito profesional, sino que también soy madre y esposa (que pueden ser quizás roles más complicados que un entorno laboral cambiante). He descubierto que ese balance tan necesario es posible, cuando uno trabaja en la compañía indicada”, sumó Michele Webb.

Hasta el momento, más de 357.000 niñas y mujeres jóvenes han participado en más de 11.100 celebraciones del Día Internacional de las Niñas en las TIC en 171 países de todo el mundo.