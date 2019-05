Busco músico: pusieron US$ 40.000 en un "nicho complicado" y ya ganan $ 100 M

¿Quién no soñó alguna vez con tener una banda de rock? ¿Quién, de hecho, no lo intentó? O tuvo un amigo que transitó alguna de esas experiencias. En cualquiera de esas variantes, la memoria traerá cierta secuencia: primero sonidos desajustados que llegan desde habitaciones cerradas o el fondo de alguna casa; y luego, cuando la inspiración y el ensayo a conciencia toman la forma de un grupo con integrantes estables y una lista de canciones que, desde el demo, desesperan por ser escuchadas más allá de los tímpanos familiares, vienen los problemas.

Dónde tocar, con quién, en qué condiciones, cómo trasladar los equipos y a la propia banda y con qué recursos trascender el barrio y el primer círculo de fans.

De esa parte de la historia, la más cuesta arriba, a veces ingrata y llena de traspiés, mezcla de cables mal enrollados de apuro, plomos oficiosos, fletes que no llegan y salones del horror, se ocupará bandainvitada.com, una plataforma que conectará a músicos under o independientes, entre sí y a estos a su vez con los "venues" -lugares para shows-.

bandainvitada.com fue desarrollada por T-Mob, una startup devenida en pyme que arrancó con un capital de u$s 40.000 y ahora factura u$s 2,5 millones anuales con la gestación integral de aplicaciones y plataformas de Internet para marcas operadoras de telefonía celular en casi 10 países de la región, Europa y hasta África. T-Mob lleva dos años desarrollando bandainvitada.com, con una inversión inicial de u$s 120.000.

T. Mob fue fundada en 2012 por cuatro socios, a la sazón compañeros de trabajo en la brasileña Movile. Nicolás Lizewski (CEO); Gabriel Varela, (COO); Damián Lacapra (CTO) y Federico Giannattasio (Chief Product Officer), que orillan los 40 años, se lanzaron a la aventura de "dejar la relación de dependencia y las perspectivas de carrera que teníamos en Movile". Hoy son un equipo de 16 personas y tienen sus oficinas en el Polo Tecnológico de Parque Patricios, en Buenos Aires, desde donde esperan, en dos años, duplicar su facturación y también la plantilla con la que trabajan.

La idea de bandainvitada.com, cuya gestación dentro de T-Mob estuvo bajo las riendas del músico argentino Macoco Moreira, es ser un espacio colaborativo donde se conecten las necesidades de unos y otros: las bandas conseguir lugares donde hacerse escuchar y con quién tocar, y para los recintos nutrir sus espacios, en forma sistemática, organizada y previsible, de una buena oferta de shows.

bandainvitada.com funciona en forma muy simple y es completamente gratuito. Nadie paga por registrarse, ni tampoco si consigue lugar donde tocar. Los venues también se registran gratis y tampoco tienen que pagar nada por el servicio en sí. Los acuerdos entre bandas y lugares quedan sujetos a su propia dinámica. Es completamente horizontal.

Cada músico o banda sólo tiene que registrarse y completar un perfil con las características del grupo: integrantes, género, más fotos, canciones, demos o videos de shows o clips, si los tiene. El perfil no es sólo artístico sino que también incluye cuestiones operativas y de infraestructura, como la disponibilidad de equipos, medios de traslado, alojamiento, entre otras.

Completado el perfil, el músico puede "aplicar" a una fecha que abrió un venue (que también se registró y armó un perfil con las características del espacio) o a una "invitación" para compartir el espacio con una banda que ya cerró una fecha y abre el juego para que otra se sume. A partir de ahí, sólo deberá esperar que su banda sea seleccionada, sea por la otra banda o por el lugar. Y a tocar...

Funcionalidades

bandainvitada.com promete ser una poderosa herramienta de organización de todo un circuito que en la Argentina es una tradición y que no ha parado de crecer. Según datos del Registro único de músicos solistas y agrupaciones musicales de Argentina (INAMU), existen actualmente unas 30 mil bandas en el país, un dato que es sólo la punta del iceberg ya que muchas no se registran.

La plataforma contará con sistemas de búsqueda con filtros de género, fecha y localización geográfica de los salones y las bandas, entre otros, para acotar y precisar la indagación, así como un inestimable sistema de calificación y puntajes para meritar cada experiencia, a saber: la que puntúa la satisfacción de los músicos con los lugares donde tocaron en cuanto a parámetros objetivos de higiene, seguridad y compromisos asumidos, así como la que califica la experiencia que tuvo el venue con la banda que tocó y entre las bandas entre sí. Algo así como los sistemas de calificación típicos que conocemos en el e-commerce, tipo Mercado Libre.

"bandainvitada.com tiene como objetivo impulsar una cultura que utiliza la colaboración como motor de crecimiento para toda la comunidad musical", señaló a IT Macoco Moreira, numen de la plataforma.

La plataforma no sólo cuenta con el soporte de T-Mob, quien tomó la decisión de apadrinar el producto y prestar todo el servicio de desarrollo en marketing, finanzas y financiamiento semilla para impulsar el lanzamiento. La idea también atrajo la atención del Gobierno, quien le prestó su apoyo con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

bandainvitada.com tendrá su avant premiere el 27 de junio en La Biblioteca Bar, en La Plata, ciudad rockera si las hay y cuna de bandas con historia, como Los Redondos, Virus, Estelares, entre otras.

El músico y director de Proyecto explicó que lo que se verá a fines de junio es apenas un indicio del potencial de la herramienta. Porque está previsto que bandainvitada.com trascienda la organización del acto mismo de tocar y sea un espacio colaborativo donde se puedan compartir, por ejemplo, equipos, medios de traslado y hasta alojamiento, al estilo Airbnb.

Mientras la plataforma preserva su gratuidad y seguirá manejándose bajo el principio de "economía colaborativa", la idea de Moreira y T-Mob es que bandainvitada.com se convierta en un "sello", con todo lo que eso significa: marketing, prensa, producción de discos y shows para ofrecer como "paquete" a las bandas que lo requieran.

De bandainvitada.com se desprenderán, a su vez, otros dos modelos de negocios: la venta de tickets de shows y la posibilidad de convertirse, además, en una agencia de influencers rockeros que puedan ser ofrecidos a las marcas, generando oportunidades, a su vez, para los músicos.

Nicolás Lizewski subrayó ante IT que el lanzamiento de bandainvitada.com recupera el espíritu del emprendedorismo, que se resume en que antes de preguntarse qué producto se quiere vender, hay que responder qué problema busco solucionar con ese producto.

"Los problemas que enfrentan las bandas son múltiples: no pueden salir del círculo de confianza (amigos, familia, bandas amigas); no encuentran el público para su música; tocan en espacios que no son los adecuados; no encuentran nuevas bandas para compartir fecha y se les hace difícil y costoso difundir la fecha. Por todo lado, las salas, los pubs, los lugares tienen dificultad para mantener afluencia de público en toda la agenda; y se encuentran ante la inseguridad al contratar nuevas bandas y no cuentan con herramientas efectivas para difundir la fecha", detalló Lizewski.

T-Mob y el antecedente de Rootinks

T-Mob trabaja, en la Argentina, con marcas como Movistar, para la que desarrolla aplicaciones de entretenimiento mobile como Tasty Food, que crea comunidad en recetas de cocina como punto de encuentro entre aficionados y chefs; House of Comics, para los amantes de las historietas; BebeBabau, una aplicación educativa y de entretenimiento para niños, entre otras.

La compañía concentra buena parte de sus negocios, además, en Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, mientras se prepara para su lanzamiento en algunos países de Europa y África.

La propuesta de bandainvitada.com tiene, dentro de T-Mob, el antecedente de Rootinks, otra plataforma basada en el principio de la economía colaborativa lanzada el año pasado y que consiste en promover el encuentro entre los fanáticos del cómic y los autores de las historietas. Todo mediante una suscripción a cambio de una tarifa plana.

En el país de Altuna, Oesterheld y Solano López, en el país donde explota la Comic Con y el Parque Rivadavia es una institución, Rootinks despertó la misma reacción que provocará bandainvitada.com: cómo es que alguien no se le ocurrió antes.

"El principio que guía a Rootinks es el mismo que está detrás de bandainvitada.com. Hacer un aporte, en este caso también relacionado con el talento argentino, con su promoción, con transformar la realidad de aquel autor todavía desconocido que no encuentra la forma de hacer llegar su obra a otros. Es promover ese encuentro. Es promover la lectura, es también la posibilidad de exportar talento argentino", se entusiasma Lizewski.

"Encaramos los desafíos de innovación con una filosofía de mejora constante". Así se cierra la idea que acompaña el "quiénes somos" de T-Mob, para completar, otra vez, un concepto que termina de hacerse inteligible cuando se conocen los detalles de Rootinks y bandainvitada.com.

