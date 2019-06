Así son los monopatines que YPF quiere traer al país: le ganan al auto

Como parte de las inversiones que YPF Ventures anunció ayer aparece en el horizonte Silicon Valley, en donde buscarán las tendencias del mundo tecnológico que podrían llegar a la Argentina.

Entre las inversiones mencionadas, del orden de entre 0,1% y 0,3% del total de US$ 4.000 millones, está de la Bird, una compañía dedicada a desarrollar monopatines eléctricos.

O sea, las cifras se ubican entre los US$ 4 millones y los US$ 12 millones sin un mínimo de emprendimientos a potenciar.

Estos monopatines, o scooters (que acá significa otra cosa pero así se los conoce en el exterior), llegaron al país el mes pasado a través de los mexicanos de Grin.

"Nuestra participación en Bird es baja pero nos abre la posibilidad de tener acceso a la información de la empresa por si queremos empezar una empresa acá en la Argentina", dijo Tomás Ocampo, la persona a cargo de YPF Ventures y que vive en Silicon Valley hace siete años.

¿Cómo funciona Bird?

Bird es una empresa que proveé scooters eléctricos para alquilar que comenzó a operar en 2017 y es conocida como la "Uber de los monopatines". Consiguió US$ 418 millones desde su lanzamiento -entre ellos hay US$ 150 millones de Sequoia Capital- y su valuación está ubicada por encima de US$ 1.000 millones, lo que la convierte en un unicornio.

Opera en más de 100 localidades, entre ellas varias ciuadades estadounidenses, europeas (Madrid, Lisboa, Paris, Marsella, Milán, por citar algunas), Ciudad de México y Tel Aviv.

Los interesados usan una app para ubicar los vehículos y destrabarlos utilizando la app de la compañía. Esto cuesta US$ 1 para destrabar y 0,15 centavos de dólar por minuto. En este sentido, funciona de manera similar a la ya mencionada Grin.

El personal de Bird recoge luego los monopatines donde sea que queden para cargarlos y darle mantenimiento. Para esto utiliza trabajadores eventuales que recogen los vehículos y los llevan a sus centros de procesamiento.

Estos scooters son fabricados por los chinos de Xiaomi y pueden conseguirse en Amazon por unos US$ 500 (unos $ 23.000 al cambio actual).

Tiene un motor de 250W con una velocidad máxima de 25 klómetros por hora. Su autonomía es de 30 kilómetros y pesa 12 kilos. Está fabricado en aluminio y se puede guardar en espacios pequeños.