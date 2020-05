Amazon y coronavirus: con el dólar ahorro ya conviene pedir productos afuera y te llegan a la puerta de tu casa

Las nuevas regulaciones del Banco Central (BCRA) establecen nuevas reglas para poder acceder al mercado cambiario y así dolarizarse. Lo que busca la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce es evitar la doble vía de que los inversores compren dólares en el mercado único de cambios (MULC) y, al mismo tiempo, en el mercado de capitales vía dólar MEP o dólar contado con liquidación, según informó El Cronista. Es decir que no se podrán "mezclar" los mercados de compra de divisas. En concreto, ya no se podrá acceder a los u$s 200 que permite comprar el BCRA y al mismo tiempo comprar en el mercado de capitales de manera libremente.

Aquel ahorrista que quiera comprar el cupo de u$s 200 solo lo podrá hacer si en los últimos 30 días no se dolarizó por otras vías. En la misma línea, aquella persona que haya transferido títulos al exterior en el último mes no podrá acceder al dólar solidario y deberá esperar 30 días corridos para poder comprar dólares en el MULC. Mientras que quien transfirió al exterior, pero no compró dólar solidario y solo operó en el mercado de capitales vía dólar MEP y CCL, aun podrá seguir comprando dólar en este ultimo mercado.

Esto genera una tensión en los precios de los dólares llamados MEP (o dólar bolsa) y el dólar CCL (contado con liquidación), por lo que el llamado dólar ahorro (dólar homebanking o turista) pasó a ser el más barato del mercado, incluso con el impuesto solidario del 35%. Esto afectó, entre otros rubros, a las compras en el exterior ya que estas se cotizan al precio del dólar ahorro. La brecha es de casi $ 20.

En este sentido, el dólar ahorro sigue siendo el más barato del mercado por lo que es conveniente usarlo a la hora de comprar productos y ya existen varias empresas que pueden traer los mejores de afuera.

Este nuevo mercado de dólares permite que vuelva a ser barato comprar afuera, pudiendo aprovechar así las diferentes ofertas en sitios como eBay, Amazon o Alíbaba.

¿Cómo se aprovechan las compras en el exterior desde Argentina?

Existe en el país un sistema "oficial" para realizar compras en el exterior. Se trata del llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno de Mauricio Macri respecto a liberalizar las compras en el exterior.

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte. Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”. Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial. Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Estas son las únicas alternativas viables que existen ya que, como informó Infotechnology en otra ocasión, es casi imposible que Amazon llegué a la Argentina.

¿Qué empresas conviene usar?

Son varias las empresas que aprovecharon este nicho para ofrecer un servicio de compras en el exterior superior a las opciones oficiales. En pocas palabaras, lo que todas tienen en común es que ofrecen un servicio de entrega directa y hacerse cargo de casi todo lo relacionado con el papeleo burocrático. El usuario solo elije el producto en la tienda digital extranjera de su preferencia y las empresas se hacen cargo de todo lo demás.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. Cuando se creó el sistema de entregas Puerta a Puerta, para flexibilizar las complejidades de los pedidos al exterior, uno de los primeros argentinos que vio el negocio en esto es Mario Celada. Por su propia mala experiencia con los sistemas de compra oficiales, particularmente en la atención al cliente y la claridad a la hora de hacer las operaciones, decidió lanzar una solución alternativa que tuviera mejores resultados llamada ATuCasa.net.

"Empezamos a funcionar en mayo de 2018, hace un año y medio. Se generó por la necesidad. Era usuario de comprar en China y había problemas para traer cosas. Y surgió la idea de tener un sitio más personalizado con atención extendida, trabajamos hasta las 23, porque la principal barrera es el desconocimiento", explicó Celada en diálogo con Infotechnology. "El usuario tiene que saber qué se puede traer, cómo hacer el ingreso es legal, qué funciona. La segunda barrera es la desconfianza y por eso somos una sociedad anónima que es eficiente y trae productos legalmente a dólar oficial y toda la info siempre es clara", agrega Celada. "Y el otro punto es que de antemano podés saber el costo de lo que vas a traer: a veces vos no sabés cuánto va a tardar, cuánto va a salir. Nosotros sobre esos tres pilares podemos mejorar en confianza y certeza en el precio y el tiempo. Tenemos entrega asegurada. Además, autorizamos todos los vuelos que vamos a traer de forma tal que nunca voy a autorizar un producto que no pase por aduana", concluye Celada, en referencia a su empresa.

En pocas palabras, la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de traer la cantidad de productos permitidos que se quiera dentro del límite de US$ 3000 o 50 kilos por envío. La empresa, además, cuenta con un sistema de dropshipping, que permite a otras empresas tener stock internacional "a pedido" sin necesidad de malgastar capital. Incluso los usuarios minoristas pueden aprovechar este sistema para revender y generar ganancias arriesgando poco capital.

Pero no es solo eso. A través de ATuCasa también es posible aprovechar todas las ofertas de los portales internacionales. En el caso específico de ATuCasa, se pueden ponderar dos cualidades más. Primero la "consolidación de paquetes", esto significa que los clientes pueden enviar varios paquetes a un mismo depósito, puede ver el contenido y decidir si lo consolida (junta con otros paquetes propios) para traerlo o lo devuelve si no es de su agrado. La ventaja del sistema de consolidación de paquetes es que, a diferencia del Correo, no hay que pagar por cada envío individual y solo cuentan como un envío para la cantidad máxima permitida anualmente por persona. Por otro lado, también existe la posibilidad de traer en cantidad por método simplificado de courier con destino comercial (esta opción no es válida para el correo). "Esta opción es muy utilizada para Pymes o cualquier cliente que desea traer con finalidad comercial. Se entrega la destinación de AFIP, que es el ingreso legal al país de la mercadería", explicó Mario Celada, el fundador de la empresa a Infotechnology.

Dentro de los servicios de la empresa, también está la posibilidad de conocer el estado de los paquetes en tiempo real. La compañía opera con un sistema de consultas vía mail o mensajería instantánea (por ejemplo, a través de WhatsApp) con un horario de atención extendido que llega hasta las 23hs e incluye días feriados y fines de semana. A diferencia del sistema Puerta a Puerta, que cuenta solo con un portal para conocer el estado del paquete y sólo en ciertos estadios del proceso, con sistemas como el de ATuCasa se genera una comunicación más fluida con el comprador. “Muchos de nuestros clientes piden al exterior por primera vez con nosotros por eso este sistema genera tranquilidad y confianza”, aclara el fundador de la empresa.

Pero, como no todo es servicio a la hora de elegir dónde comprar, desde la empresa mostraron con números cuán más barato puede ser comprar por este sistema en relación al Puerta a Puerta. Como caso de ejemplo se puede tomar un producto muy demandado por los argentinos: las notebooks. Una notebook Acer Predator de alta game se vende en Amazon a poco más de US$ 1.000. El costo total del servicio privado de ATuCasa es de US$ 301. Con cotización dólar oficial son unos $115.789 por la PC con entrega en 5 días en la puerta de la casa.

Mientras que con el correo, el precio final sería de $ 152.000, ya que se debe sumar el precio excendente por sobre el valor permitido sin arancel más el shipping y $ 200 de entrega del Correo. La diferencia es de más de $ 40.000. Los usuarios de la plataforma pueden usar la calculadora de precios del sitio para saber cuánto terminarían pagando por los productos del exterior.

Ejemplo de la calculadora de ATuCasa.net

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito. A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

"Se está vendiendo muy bien tecnología como laptops y tablets; el iPad está en muchos casos al 50% del mercado local, y en Tiendamia el dólar sigue siendo el dólar solidario (oficial + impuesto PAIS) de aprox 90, entonces la diferencia con el CCL y BOLSA o MEP es grande", explicó a este medio Roger Dimant, Country Manager de Tiendamia Argentina.

Otra alternativa, acaso la más diferente de todas, se llama Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. Por la actual pandemia, la empresa ha ampliado el plazo recomendado de entrega hasta los 90 días, para ajustarse a las restricciones de viaje en algunas de las rutas más populares (especialmente EE.UU. y Europa).

“Este tiempo extra concede a los viajeros la confianza y flexibilidad necesarias para hacer ofertas ahora y entregar cuando se levanten las restricciones”, explica Daria Rebenok, CEO de Grabr.

Además, han añadido la opción “Entregar mi Pedido en Cualquier Momento” para que los compradores puedan recibir la mayor cantidad de ofertas posible si el pedido no es urgente. Cabe destacar que Grabr permite pagar hasta en 12 cuotas en pesos con tarjeta de crédito, además de ofrecer la opción de pago con tarjeta de débito y en efectivo. Y por último han bajado la tasa de Grabr (comisión por uso del servicio) en todos los nuevos pedidos.

Una de las ventajas de Grabr sobre el Puerta a Puerta que cabe destacar es que con el servicio de Puerta a Puerta se abona el 30% del Impuesto País tanto en el producto como en el envío, ya que la compra debe hacerse en dólares y en un pago, por lo cual también se exponen a una suba repentina del dólar al momento de pagar el resumen de la tarjeta. Por otra parte, hay productos, como perfumes, bebidas con alcohol o cámaras de fotos/drones con batería extraíble que no se pueden enviar a través del Correo pero sí se pueden recibir con un viajero. En este mismo sentido, las compras vía Puerta a Puerta están limitadas por lo que ofrecen los sitios de e-commerce. El sistema de Grabr permite comprar cualquier producto aunque se venda en tiendas físicas.