Videojuegos gratis: la lista que incluye desde hoy a Uncharted y Just Cause 4

La pandemia mundial por coronavirus COVID-19 generó que miles de empresas agudicen su ingenio para modificar su estrategia de negocios y no ver comprometido su futuro una vez que las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio finalicen.

En ese contexto, la industria de los videojuegos también sufrió varios duros batacazos, con la cancelación de diferentes ferias (por ejemplo, la Gamescome que iba a realizarse entre el 25 y 29 de agosto en Colonia, Alemania) en las cuáles los diferentes desarrolladores suelen presentar sus nuevos juegos o productos.

No obstante, con el objetivo de incrementar la “fidelizar a sus usuarios” diferentes empresas decidieron abrir algunos de sus contenidos para que los gamers puedan descargar distintos juegos de forma gratuita.

Los destacados para PlayStation 4

Como parte de su iniciativa “Jugá en casa”, Playstation, por ejemplo, brinda la chance de descargar de forma gratuita 4 juegos completos desde la tienda PS Store hasta el próximo 6 de mayo. Luego podrán seguir jugándose incluso una vez que haya finalizado la cuarentena.

Se trata de la colección completa de los tres primeros títulos de la saga Uncharted, que integran “Uncharted: The Nathan Drake Collection” y el independiente "Journey".

Uncharted es una saga de aventuras –con gráficos realmente muy bien logrados- creada por Naughty Dog y distribuida por Sony Computer Entertainment. El primer juego, Uncharted: El tesoro de Drake, salió a la venta el 20 de noviembre de 2007, en exclusiva para PlayStation 3.

El segundo título fue Uncharted 2: El reino de los ladrones, mientras que el tercero, se llama Uncharted 3: La traición de Drake.

La destacada saga Uncharted: diversión asegurada

Por otro lado, el título independiente Journey es una aventura completamente distinta, con un ritmo tranquilo pero muy cautivante, a partir de que es una travesía por medio de un desierto en donde casi no hay elementos en pantalla.

Otros títulos para descarga gratuita que ofrece PS4 son: Call of Duty: Warzone; eFootball PES 2020 Lite; Fortnite Battle Royale; Destiny 2; Realm Royale; Dauntless; Paladins: Champions of the Realm; Path of Exile; Warframe; Apex Legends; Let it Die; y Planet Side, entre otros.

Para los usuarios de PC

La tienda Epic Games Stores, ofrece siempre la descarga de un juego gratis por semana.

Hasta el próximo 23 de abril, los usuarios pueden descargarse Just Cause 4, que cuenta la historia de un soldado en un mundo abierto y repleto de acción, y Wheels of Aurelia, que propone un inmersivo viaje en coche por la idílica costa occidental de Italia durante los años 70.

La tienda también permite la descarga gratuita de otros títulos como Paladins; Magic The Gathering Arena; Auto Chess; Battle Breakers; The Cycle; Dauntless; y el popular Fortnite.

Otros juegos para jugar de forma gratuita en PC son League of Legends (https://play.euw.leagueoflegends.com/es_ES); DOTA 2 (http://es.dota2.com/); SMITE (https://www.smitegame.com/play-for-free/); Hearthstone (https://playhearthstone.com/es-es/?); y Warframe (https://www.warframe.com/es/landing).

En la plataforma Uplay, en tanto, aparece el exitoso Assassins Creed II para poder descargar de forma gratuita (https://store.ubi.com/ie/game?pid=56c4947f88a7e300458b4690&dwvar_56c4947f88a7e300458b4690_Platform=pcdl&edition=Standard%20Edition&source=detail).

Assassins Creed II: otro de los títulos destacados para

descargar y disfrutar gratis los usuario de PC.

Juegos gratis para Xbox ONE

La videoconsola de Microsoft también ofrece un interesante catálogo de juegos gratis para descargar durante esta cuarentena.

Entre ellos se destacan títulos como Apex Legends; Fortnite; Call of Duty: Warzone; eFootball PES 2020 Lite; Destiny 2 Nueva Luz; Realm Royale.

eFootball PES 2020: una de las propuestas

gratuitas para los usuarios de Xbox One.

También aparecen Dauntless; SMITE; Fallout Shelter; Paladins; Killer Instinct; entre otros.

Para los usuarios de Nintendo Switch

Los fanáticos de esta consola también tendrán la chance de descarga de varios juegos.

Los títulos más destacados para disfrutar gratis en esta consola son Warframe; Fornite: Battle Royale; Super Kirby Clash; Pókemon Quest; Realm Royale; Fallout Shelter; Paladins; Asphalt 9: Legends; Arena of Valor; Dauntless.

El exitoso Fortnite, una de los grandes opciones

para los usuarios de Nintendo Switch.

También pueden aprovecharse DC Universe Online; SMITE; Deltarune: Chapter 1; Gems of War; Pac-Man VS; y Eternal Card Game; Warface; Dawn of The Breakers; Stern Pinball Arcade, entre otros.

Puede ser que algunos de los títulos antes mencionados ofrezcan la posibilidad de un pago mínimo -no obligatorio- para desbloquear contenidos extra como armamento o diferente tipo de vestimenta. A estos juegos se los denomina Free to Play (o F2P).