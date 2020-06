Valorant: cómo es el juego gratis del momento y de dónde se baja

Valorant es un shooter táctico de Riot Games, la compañía creadora del “League of Legends”, mejor conocido como LOL. En 2019, el LOL generó una ganancia de US$1.5 mil millones a Riot Games.

Este 2 de junio se lanza de manera oficial luego de que su versión Beta sea un éxito: fue jugado por más de 3 millones de jugadores de todo el mundo. Además, los jugadores realizaron streamings en Twitch mientras jugaban y fomentaron nuevos jugadores. La versión Beta fue introducida al mercado en octubre de 2019.

Riot Games confirmó que crearon nuevos servidores para cumplir con la gran demanda de Valorant. Luego del lanzamiento, evaluarán el rendimiento del videojuego e introducirán nuevos PJ, más modos de juego y mapas.

LAUNCHING —

In 12 hours - Korea, Japan, and most of Asia-Pacific

In 18 hours - Europe, Turkey, MENA, Russia, and CIS countries

In 25 hours - North America, Latin America, and South America

EPISODE 1: IGNITION. pic.twitter.com/mXmXw86zRQ