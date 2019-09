Tengo un ‘perfil cabeza’: cocino con cosas baratas”. De movida, la joven Paz del Percio no se presenta como una emprendedora de esas que habitualmente pululan por las redes sociales. No le importa salir bien en las fotos, no tiene un buen celular, no venera los canjes ni quiere mostrar una vida de ensueños. Pero, desde allí, al calor de esos datos, otro elemento llama poderosamente la atención: no ser cocinera tampoco le impidió convertirse en referente de la gastronomía vegana 2.0. Su proyecto, Samurai de Ensaladas, apuesta a que sus seguidores cocinen comidas veganas sin necesidad de complejizarlas demasiado.

“Me hice vegana porque me gustaba esa cocina y, de paso, se alineaba con lo que pensaba de los animales”, explica. Por estos días, Del Percio está estudiando la carrera Nutrición, se encarga de subir una receta cada 24 horas a las redes y está por sacar su primer libro. Su trabajo fue ganando popularidad tras ser avalada por referentes digitales como La Faraona, Paulina Cocina y Señorita Bimbo, con quien — de tanto en tanto— comparten stories en Instagram.

Emprendedora serial, ex coordinadora de una publicación peronista y bailarina profesional, Paz del Percio tiene un pasado como fugaz VJ de MuchMusic y como participante de Generación Pop, un reality musical dosmilero conducido por Reina Reech. De hecho, aún mantiene su pata artística: Pegar Lomazo, su otro proyecto, invita a mujeres de todas las edades a animarse a bailar. “Cuando lo arranqué no estaba instalada la cuestión de género”, dice. Y sigue: “Lo que yo quería no iba en línea con querer adelgazar solamente, sino con vivir el cuerpo de otra manera”. A la sazón, Pegar Lomazo es su principal sostén económico.

Ambos proyectos surgieron al calor de las redes sociales y, viendo sus resultados, podrían considerarse como verdaderos éxitos. No obstante, la exigente Paz todavía reniega de su devenir artístico: “Venía de remarla mucho con el teatro independiente y tuve que dejarlo. Todavía me cuesta no pensarlo como una derrota”. Hoy, a poco más de un año de su creación, su cuenta Samurai de Ensaladas junta casi 80.000 seguidores y, además, Pegar Lomazo, que funciona desde 2013 y tuvo difusión tuitera, se vio obligado a expandir horizontes: los primeros departamentos le quedaron chicos en función de la demanda del público. Hubo que sumar nuevas clases (se le anotan de a 50 mujeres) y buscar espacios más grandes.

¿Por qué pensás que el emprendimiento funcionó tanto?

Hace un tiempo venía con algunos mambos de salud y me dije a mí misma: ¡Pará! Además, me di cuenta de que sabía hacer un montón de ensaladas. Inicialmente pensaba armar un mail y pasárselas a mis amigos. Pero puse las recetas en Twitter y tuvieron un montón de respuestas. Creo que gusta lo que subo porque ven que mi contenido es sincero. Por ejemplo, al lado de otros, mis fotos son re chotas. Busco hacer cosas divertidas sin necesidad de remarla todo el día