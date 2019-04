Por qué los "baños de hielo" y vivir sin comer son el secreto del éxito para este súper millonario

El estoicismo es la doctrina griega que buscaba dominar y controlar los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida para alcanzar la felicidad y la sabiduría e incluye prácticas como la autonegación de un tiempo a esta parte se ha convertido es una “moda” entre las elites del Valle del Silicio.

Uno de sus mayores seguidores es Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter y Square –una compañía dedicada al procesamiento de los pagos online-, que con 42 años es multimillonario (está valuado en US$ 5.300 millones, según Forbes) y suele contar a través de la red social del pajarito azul sus “logros” estoicos.

Por supuesto, no está exento de quienes lo critican: cuando se fue 10 días a un viaje de meditación a Myanmar como autoregalo de cumpleaños de 2018, sus timeline se llenaron de respuestas respecto a que no tenían en cuenta las atrocidades que allí se cometen. También lo han criticado en el pasado por publicitar hábitos alimenticios cuestionables: ingerir alimentos de forma intermitente.

Dorsey plantea que, para estar siempre preparado para gestionar sus dos empresas, tiene que estar “limpio” y “activo”. Mal no le va: Square obtuvo ganancias de US$ 3.290 millones en 2018, 48,95% más que durante el año anterior, según Macrotrends; mientras que en 2017, Twitter obtuvo ganancias por primera vez en su historia en el cuarto trimestre del año.

Estos son los 11 consejos que dio el CEO de Twitter y Square –en un podcast de fitness- para “ser como él”:

1. Meditar dos veces por día. Es algo que haces desde hace 20 años, una hora por la mañana y otra por la noche, aunque sea por 10 minutos cada vez. Esto le sirve para reducir el estrés, la ansiedad, la depresión e aumentar su foco y la habilidad para trabajar en varias cuestiones a la vez.

2. Ir caminando al trabajo. Durante los dos últimos años, Dorsey fue caminando a su oficina, sin importarle si llueve o nieve. Esa caminata le toma una hora y 15 minutos, aproximadamente. “Se parece más a hacer jogging, es uno de esos momentos en los que me digo ‘guau, estoy vivo’”, explicó. Y hace seis meses decidió que necesita “más espacio para pensar” y por eso hace home office dos veces por semana, los martes y los jueves.

3. Ejercitarse durante siete minutos. Cuando Dorsey no tiene que caminar hasta el trabajo, hace ejercicios aeróbicos muy intensos utilizando la app Seven. “No tengo un entrenador personal y no voy al gimnasio”, cuenta.

4. Sauna y baños de hielo. Hace tres año, Dorsey comenzó a usar saunas y baños de hielo en las tardes. Primero se sienta en su sauna, configurado a 104 grados Celsius durante 15 minutos y luego pasa a un baño de hielo -2,8 grados- por tres minutos. El proceso lo repite tres veces.

Hace poco, el CEO de Twitter se compró un pequeño SaunaSpace –se trata de una carpa que utiliza luces infrarrojas- porque es mucho más útil para transpirar más que uno tradicional incluso a una temperatura más baja.

Sin embargo, aunque estos saunas se pusieron de moda, no son la forma más directa de liberar toxinas del cuerpo. “La transpiración libera toxinas y algunos químicos pero los órganos que realmente hacen eso son el hígado y los riñones; no hace falta transpirar para lograrlo”, indicó Dee Anna Glaser, una profesora de Dermatología de la Universidad de St. Louis al portal CNBC.

5. Usa un escritorio alto para no estar sentado con iluminación infrarroja. En su escritorio alto en casa –otro de los trends en Silicon Valley- Dorsey tiene otra luz infrarroja de SaunaSpace. “Cuando trabajo, la enciendo”, detalla. Según la web de la compañía que la comercializa, la luz infrarroja sirve para promover regeneración celular y prevenir enfermedades. Hay investigaciones que indican que este tipo de iluminación puede evitar dolores pero, a la vez, puede ser perjudicial para la piel.

6. Empezar el día con un baño de hielo. “Nada me da más fortaleza mental que arrancar el día en el frío, especialmente en la mañana. Pasar de la cama tibia al hielo realmente desbloquea mi mente porque si logro soportar algo que duele tanto, entonces podré hacer casi cualquier cosa”, comentó.

El agua bien fría cambia el sentido de la circulación y ayuda a las inflamaciones e hinchazones musculares, explicó el estudioso de la salud en el deporte, Ned Brophy-Williams, a la publicación Fast Company. Sin embargo, meterse directamente en un lugar tan frío puede poner en peligro al corazón, así que no se aconseja a esas personas con problemas cardíacos, de acuerdo a CNN.

7. Tomar suplementos vitamínicos. “Los únicos suplementos que tomo todo los días son vitamina C y multivitaminas”, dijo Dorsey. La C reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas y refuerza el sistema inmunológico. Según la Mayo Clinic, tomar exageradas cantidades de vitamina C puede desencadenar problemas digestivos, dolor de cabeza e insomnio.

8. Comer una única vez por cada día de trabajo. Dorsey solo come entre las 18.30 y las 21 horas y elige entre pescado, pollo o carne a la plancha, y los acompaña con ensalada, espinaca, espárragos o repollitos de Bruselas. De postre come algún tipo de baya o chocolate negro y en ocasiones toma vino tinto.

Las primeras dos semanas de seguir este régimen fueron difíciles para Dorsey para rápidamente notó cambios positivos. “Durante el día me sentía más enfocado y además, claramente, perdía menos tiempo”, relató. Dijo que también duerme mejor. “Apenas me acuesto ya estoy durmiendo.”

Si bien este régimen puede ayudar a perder peso hace falta investigar más sus efectos. Respecto al sueño, los resultados de las investigaciones no son concluyentes. Según el profesor de neurociencia Mark Mattson, del hospital universitario John Hopkins, comer de forma intermitente puede alejar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson y, al mismo tiempo, mejorar la memoria y el humor.

9. Ayunar durante todo el fin de semana. Desde el viernes a la noche hasta el domingo, Dorsey no ingiere nada sustancioso. Cuando lo contó en el podcast, en marzo pasado, ya lo había hecho tres veces. “La primera vez sentía que estaba alucinando, pero las siguientes dos veces me di cuenta que nuestra vida se organiza alrededor de los alimentos. Mi experiencia es que el tiempo ‘dura más’ cuando ayuno.”

Los expertos recomiendan precaución cuando el ayuno dura más allá de las 24 horas y es algo que tiene que ser monitoreado por un profesional. “Si uno no se siente bien, hay que parar”, recomendó el doctor experto en dietas y ayuno Jason Fung. “Uno puede tener hambre pero no tiene que sentirse mal por ayunar.”

10. Monitorear su sueño. El CEO de Square utiliza un anillo Oura, que mide las actividades vitales y las reporta a través de una app.

“Si mantengo un horario regular para dormer, logró dormir más y mejor y alcanzó durante más tiempo el sueño REM.” El REM, o “movimientos oculares rápidos” en inglés, es importante porque estimula regiones del cerebro que se usan para aprender, indica la página web del instituto Eunice Kennedy, citado por CNBC.

11. Anotar todo en un diario personal digital. Dorsey escribe sobre lo que hace en el día en la App Notas de su iPhone. “Trató de hacerlo todos los días, habitualmente cuando estoy terminando el día”, contó. “Me permite buscar palabras, tener acceso todo el tiempo porque está en la nube y es seguro.”