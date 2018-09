Por qué Maru Botana le tiene miedo a "La Faraona", el youtuber que se burla de todo

Martín Cirio, conocido como “La Faraona”, es uno de los nuevos populares personajes de las redes sociales: reconvirtió su blog a video y se convirtió en un fenómeno que ha logrado superar largamente los 300.000 suscriptores en YouTube, pasar los 500.000 en Instagram y llenar salas enteras de un teatro con su espectáculo unipersonal.

De hecho, vive de estos videos en los que cuenta anécdotas de su vida sexual, da consejos a Millennials sin dramas y se burla de la solemnidad de quienes deciden ventilar sentimentalismos por redes sociales, como cuenta en la entrevista que le realizó Infotechnology hace poco tiempo. Además, hizo popular una frase en forma de pregunta retórica que llegó hasta el programa de Marcelo Tinelli, “Bailando por un sueño”, gracias a la participante Sofía Morandi.

Ahora, es parte de una polémica que comenzó ayer, cuando la mediática cocinera Maru Botana expresó que estaba atemorizada por los miles de mensajes que le llegan a través de las redes sociales “culpa” de Cirio: la llaman “Batana”, ejercen el doble sentido y la interpelan por su posición en contra de la ley que legaliza el aborto legal.

Resulta que Cirio, profesor de inglés de profesión hasta que encontró la fama, subió un video de Botana ejercitando (una story de Instagram, para ser precisos) y luego hizo comentarios burlones sobre ella.

"Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos. Bloqueé al chico, que no conocía ni sabía qué hacía esto. Un amigo me explicó un poco, pero no sé cómo parar de recibir mensajes de sus seguidores”, relató en una entrevista con el portal Big Bang News.

Se refiere a los “FaraFans”: seguidores de “La Faraona” que lo imitan y repiten sus frases. Repopularizó el apelativo “negri”, aboga el reemplazo de algunas vocales en ciertas palabras (de ahí lo de “Batana” para referirse a la cocinera y conductora) y hasta “bebotear” (acá se explica el término).

Cirio, en su Story, se preguntó qué sucede luego de que Botana termine el entrenamiento en cuestión: "Me la imagino azotando a sus hijos y puteándolos”, afirmo, irónicamente, y luego siguió. Y después esto fue llevado por los “FaraFans” a las redes de Botana, tendencia que sigue después de días.

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó. Y no quiero que se me ataque por mi forma de pensar", dijo Botana, haciendo referencia a la cuestión de su posición frente al aborto legal.

Botana indicó que bloqueo a “La Faraona” pero, de hecho, uno de los “FaraFans” le pidió a la cocinera –de manera particular- que lo desbloquee: "Batanaaaa desbloquea a @martincirio ¿'Te gusta bloquear a la gente o no? Cerda... Puerca...".

Luego de que la entrevista a Botana se hiciera conocida, Cirio se refirió a ella. “No tiene sentido del humor”, sentenció a través de –claro- otra Story.

"Me parece exagerado lo de ciberbullying, nadie está riéndose de Maru Botana sino de una particularidad de ella, no de ella en sí. Es como cualquier famoso hace algo y uno se rie de eso o critica. Si no, no vamos a hablar de nada", declaró. Sin embargo, aclaro: "Me da cosita igual que diga tengo miedo. Además los comentarios que le están haciendo no son agresivos".

Finalmente, Cirio resaltó el hecho de que Botana sumó muchos "likes" en sus redes. Los posteos de la cocinera, que tenían un promedio de 3.000, pasaron al doble luego de sus comentarios.