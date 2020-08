Playstation Plus agosto 2020: cómo y cuándo jugar gratis al Overwatch, FIFA, y GTA

En el mes en el que se celebra el Día del Niño en la Argentina, la compañía PlayStation también está de festejos: su servicio de suscripción pago, PlayStation Plus (PS Plus), cumple 10 años. Y la empresa decidió celebrarlo con todo.

¿Cómo? A partir del próximo sábado 8 y hasta el domingo 9 de agosto, todos los usuarios de PlayStation tendrán acceso gratuito al servicio de PlayStation Plus.

Esto significa que los usuarios podrán utilizar sin costo el servicio premium de PlayStation Network, que ofrece sus miembros beneficios y descuentos exclusivos en juegos y contenidos.

Con este beneficio, y durante el fin de semana, los usuarios tendrán acceso sin costo al servicio multijugador en línea, juegos exclusivos y mucho más.

Los beneficios

La empresa ofrecerá a sus más de 41.5 millones de miembros a nivel mundial acceso mensual a juegos de PlayStation 4, descuentos exclusivos en PlayStation Store y la opción multijugador en línea.

Esta última opción otorgará la chance de poder jugar online con amigos –cada uno desde sus casas- títulos como FIFA 20, Pro Evolution Soccer 2020, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare y Overwatch, entre otros.

Lionel Messi presente también en PES 2020

Además, hasta el próximo domingo, los usuarios que ya se encuentren registrados en PS Plus podrán renovar sus membresías (de 3 ó 12 meses) con 34% de descuento.

En la Argentina, la membresía anual de PlayStation Plus se puede adquirir en el store online oficial de PlayStation por US$ 39,99.

La membresía anual de PlayStation Plus también se puede adquirir en las principales tiendas de retail del país, en moneda local con facilidades de financiación a través de Tarjetas de Regalo Playstation.

Los próximos juegos

PlayStation también difundió el line-up de títulos a los que tendrán acceso a partir de agosto los usuarios de PlayStation Plus, al ser parte de esta membresía premium de videojuegos de simulación bonificados.

Los títulos serán: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, la remasterización del aclamado juego lanzado en 2009, y Fall Guys: Ultimate Knockout, donde 60 participantes podrán personalizar sus coloridos avatares para participar en desafíos cooperativos o batallas.

Overwatch, otro de los juegos que estará disponible

La empresa recordó que los juegos multijugador online se venden por separado, y requieren de una conexión estable a internet y una cuenta de PlayStation Network.

Promoción Día del Niño

Para el tradicional festejo, la compañía elegió diferentes productos para lanzarlos en promoción.

Hasta el próximo 17 de agosto, la tienda oficial ofrecerá opciones de regalos para el Día del Niño desde $ 1.399 y hasta 50% de descuento en productos seleccionados como Ratchet & Clank, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn y Spiderman.

Todos los productos elegidos por PlayStation, además, están disponibles para su compra en https://www.playstation.com/es-ar/ y/o en Compumundo, Garbarino, Musimundo, Fravega, Falabella, entre otros.

Entre los productos aparecen consolas PS4, auriculares de edición limitada, controles DualShock 4, tarjetas de regalo para comprar en su tienda online y una amplia selección de juegos físicos y digitales.

Los usuarios también podrán adquirir tarjetas físicas de regalos de diferentes valores para PlayStation Network como así también membresías PlayStation Plus (PS Plus) para ser usadas en cuentas argentinas.

PlayStation Network (PSN) es la plataforma desarrollada por Sony para la venta de contenidos digitales y complementos para juegos como FIFA points, Pavos de Fortnite, trajes, etc.

Algunos de los juegos físicos y digitales que aparecen en la promoción son: Horizon Zero Dawn; Spiderman; Uncharted 4: A Thief's End; Uncharted: The Lost Legacy; Crash bandicoot N´sane trilogy; Gran Turismo Sport; Infamous second son; The last guardian; Knack 2; Medievil; Minecraft; Ratchet & Clank; y Spyro reignited trilogy.

También habrá ofertas en tarjetas de regalo PlayStation Network, suscripciones PlayStation Plus por 3 y 12 meses; y tarjetas de regalo para canjear en PlayStation Network por US$ 10, US$ 20, US$ 50 y US$ 100.