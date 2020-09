PlayStation 5: todas las novedades de la consola de Sony del 4 de septiembre

Captain Tsubasa, el legendario e impensado rival para FIFA y PES; qué pasará con la retrocompatibilidad de la próxima consola; y la promoción más esperada para The Last of US 2.

A la espera de la nueva videoconsola PlayStation 5 (PS5) del gigante Sony, cada semana los amantes de los videojuegos de todo el planeta tienen nuevas pistas sobre cómo será finalmente la consola. Al mismo tiempo, distintos desarolladores intentan conseguir sacar el máximo provecho posible a lo que le queda de la actual generación.

En ese contexto, el desarrollador y editor de videojuegos de anime Bandai Namco Entertainment America Inc. lanzó un nuevo videojuego de fútbol para competir con las poderosas sagas FIFA y PES, de EA Sports y Konami, respectivamente, amparado en la popularidad de la exitosa serie televisiva “Los Supercampeones”.

Sí, el histórico Oliver Atom, conocido en los países asiáticos como Tsubasa Ozora, es el protagonista de este nuevo juego Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de STEAM.

Se trata del primer juego de la franquicia Captain Tsubasa lanzado específicamente para plataformas de juego desde que Captain Tsubasa, apareciera únicamente para Nintendo DS, en 2010. Ese juego fue también lanzado en Europa bajo el nombre de Captain Tsubasa New Kick Off, y luego conoció el mundo el 28 de agosto de 2020.

En esta ocasión, el juego que muestra a Oliver Atom en toda su plenitud no busca competir con el realismo que intentan conseguir los títulos de EA Sports y Konami.

Al contrario, a partir de una recreación de los personajes realmente lograda, consigue atrapar a los jugadores a partir de las jugadas emblemáticas y espectaculares característica de la serie televisiva, que fue realmente un suceso en diferentes lugares del planeta.

El juego incluye la posibilidad de jugar partidos en los cuáles los principales personajes de la serie se enfrentan, tal como sucedía en Los Supercampeones, pero también reunirlos a todos en una ficticia selección de fútbol juvenil de Japón para intentar llevar al país asiático a la cima del deporte.

El título también incluye un Modo Carrera o Historia, en el cual Oliver Atom deberá ir mejorando sus habilidades y que, seguramente, para los fanáticos de la serie retro representará quizá uno de los puntos más logrados.

Este Modo Historia se encuentra dividido en dos sub-modos: Episodio Tsubasa, que permite experimentar la historia original, y el Episodio Nuevo Héroe, que brinda a los jugadores la posibilidad de crear su propio personaje e ir subiendo de nivel de forma similar al Modo Carrera (de la saga FIFA) o el Modo Convertirse en Leyenda (de PES).

Además, en el Modo Nuevo Héroe, los usuarios tienen la chance de representar a la Escuela Secundaria Furano, la Academia Toho o la Escuela Secundaria Musashi antes de jugar en el Desafío Juvenil Mundial Jr.

El juego también incluye modos multijugador en línea y offline. La voz principal del juego está en japonés pero cuenta con subtítulos en inglés, japonés, francés, italiano, alemán, español, árabe, chino, y portugués.

Captain Tsubasa es un juego para tener realmente en cuenta, sobretodo, para aquellos jugadores de videojuegos de fútbol que, quizá, se encuentran un poco aburridos de las mecánicas de juego de títulos como FIFA o PES. Además, la falta de rigidez por parte de los árbitros, genera que los partidos cuenten con un dinamismo impensado en el mundo real, pero sumamente divertido.

Sobre la retrocompatibiliad de la PlayStation 5

La desarrolladora Ubisoft aclaró algunas dudas que se mantienen entre los fanáticos de la esperada nueva videoconsola PlayStation 5 (PS5) y la posibilidad de poder utilizar juegos de anteriores versiones de consolas.

A la espera de conocer la fecha oficial y precio de salida al mercado de la PS5, Ubisoft confirmó que la retrocompatibilidad en la nueva consola “estará presente” pero subrayó que sólo servirá para los títulos de PlayStation 4 compatibles. Es decir, esta función no incluirá a juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation.

En su página de soporte, Ubisoft agregó que los videojuegos de PS4 y PS5 compartirán servidores online. "Como parte del proceso de mejora a la próxima generación, PlayStation ofrece una serie de características diseñadas para ayudarte a pasar de PS4 a PS5. Los jugadores de PS4 podrán unirse a partidas multijugador con jugadores de PS5”, remarcó.

Días atrás, Sony confirmó que más de 20 nuevos títulos para la nueva PlayStation 5, entre ellos Oddworld: Soulstorm, Stray y Little Devil Inside.

Por otro lado, tampoco el joystick DualShock 4, empleado en la PlayStation 4 (PS4) será compatible con los nuevos juegos exclusivos para PS5, ya que estos "aprovecharán las ventajas de las nuevas capacidades" del mando DualSense de PS5, presentado por Sony en abril pasado y que incluye tecnología háptica.

No obstante, Sony detalló que el joystick DualShock 4 sí que será compatible con la consola PS5, aunque solamente para los juegos soportados también por PS4, consola con la que ofrecerá retrocompatibilidad.

Por otro lado, el resto de periféricos actuales que sí serán compatibles con PS5 son los sensores de movimiento de PS Move y los controles de PlayStation VR.

También servirán los auriculares inalámbricos Platinum o Gold, USB o vía jack de audio y otros periféricos especiales como volantes de carrera, mandos arcade y mandos de avión.

Incluso, Sony detalló que será compatible con PS5 la cámara de PlayStation para juegos de VR, aunque sí requerirá un adaptador que se proporcionará de forma gratuita.

Más novedades

PlayStation confirmó que hasta el próximo jueves 17 de septiembre, el exitoso juego The Last of Us Part II contará con nuevos descuentos en su versión física.

De este modo, los fanáticos de la franquicia The Last of Us podrán adquirir la segunda entrega del título de acción y supervivencia desarrollado por Naughty Dog en su edición física por $ 4.999.

El nuevo descuento y facilidades de financiación pueden encontrarse en la Sony Store, la tienda oficial Sony en MercadoLibre y en PHI Digital.