PlayStation 5: antes de la salida de la nueva consola, la firma ofrece gratis estos súper títulos

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un incremento exponencial en el gaming, en la Argentina y el resto del mundo.

A partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, líderes de la industria de los videojuegos decidieron ofrecer la descarga gratuita de algunos títulos clásicos.

En esta ocasión, el gigante Sony, mediante PlayStation Plus (el servicio de suscripción que permite acceder de forma mensual a videojuegos sin cargo, entre otros beneficios), brindará la chance de descargar en septiembre sin cargo videojuegos como Street Fighter V y PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds).

Los beneficiados

A partir de este anuncio, los usuarios de PlayStation 4 tendrán la chance de descargar durante todo septiembre el legendario juego de peleas de Capcom como así también PUGB, que cuenta con un modo de juego Battle Royale de todos contra todos, similar al Fortnite.

Hasta fines de agosto, PlayStation Plus ofrece sin cargo el popular Fall Guys y al Call of Duty: Modern Warfare 2.

A partir del 27 de agosto, por otro lado, la plataforma ofrecerá Rainbow Six: Siege, que se podrá descargar gratis durante una semana.

Por otro lado, con el objetivo de fidelizar aún más a sus usuarios, PlayStation sumó un descuento del 25% al abono de PlayStation Plus, que pasa a costar US$ 29,99 anuales, a diferencia del costo de US$ 39,99.

Esta promoción, que se prolongará entre el sábado 22 de agosto hasta el 31 de agosto, forma parte de los festejos por el décimo aniversario del servicio.

Mediante esta suscripción, los miembros de PlayStation Plus poseen acceso sin costo al servicio multijugador en línea, y descuentos únicos en el store oficial de PlayStation, juegos exclusivos, entre otros beneficios.