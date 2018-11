No tenía trabajo y ahora le factura a Google y Delta por bañarse en aeropuertos

Merakio come, vuela y cuenta. Juega, experimenta y habla. Comparte, observa y sube. Y antes de ser Merakio, allá lejos y hace tiempo, en Rosario, el actor Lucas Merayo (35) no le encontraba la vuelta. Hizo televisión, teatro, radio y publicidad. Aún así, sentía que su techo era bajo. “El trabajo como actor en la Argentina viene muy mal. Ya muy poca gente ve la tele”, agrega. Por eso, Merayo decidió aggiornarse: se convirtió en generador de contenido para YouTube. “Hoy, digo que soy artista creativo pero preguntame el año que viene a ver cómo sigo.”

Antes, se ganaba la vida como profesor de teatro en su escuela para no actores. “Es como un Tinder teatral”, bromea. Su mayor valor en el ecosistema digital es el de ser un youtuber para millennials tempranos y, en consecuencia, contar historias que interpelen al público de más de 25 años: cómo es un all-inclusive por dentro, cómo conseguir pasajes baratos, cómo vivir sin jefes, qué se puede comprar con $100 en Nueva York y tanto más. El suyo es un canal que junta un marcado interés por los viajes, la comida, la vida freelance y los rebusques de las jóvenes familias.

“Muchos tienen ideas increíbles pero cuesta levantarse de la silla.”

-Lucas Merayo, youtuber e influencer.

Un video suyo sobre cuál es la pizza más barata de Buenos Aires y, más tarde, otro sobre qué comprar con $500 comenzaron a llamar fuertemente la atención y, así, a fuerza de contenido ganchero y popular -en uno relata cómo bañarse en un aeropuerto-, fue engordando seguidores. Hoy tiene 300.000 en YouTube y unos 60.000 en Instagram.

Entretanto, ya generó contenido para Google, Iberostar, Simmons, Hellmann's, Intel, Banghó, Sea World y Delta Airlines. Y, por caso, su canal le provee el 50 por ciento de los ingresos que necesita para vivir junto a su familia. “Soy un afortunado de poder hacer lo que hago”, concluye.

¿Con qué marcas te interesa trabajar?

No hago nada con ninguna marca que no usaría. Especialmente si tengo que hacer alguna publicidad para chicos que tenga que ver con la comida. Me asesoro si no entiendo algo y pienso bastante antes de postear. Me costó entenderlo, pero al tener cierto nivel de exposición, es como dijo el Tío Ben, de “El Hombre Araña”, con un gran poder viene una gran responsabilidad.

¿Cómo pensás tu contenido?

Tengo una lista de ideas que voy anotando a medida que me van cayendo en la cabeza. Pero también, cuando filmo, fluyo y después le doy forma en la edición. Es más difícil, pero es más real. Especialmente cuando me voy de viaje a algún lado.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere lanzarse a vivir de su propio contenido?

Que empiece. Muchos tenemos ideas increíbles, pero cuesta levantarse de la silla. Una idea sin ejecución no es nada. Lo que le diría puntualmente es: no esperen a que un buen video aparezca en su primer intento, seguramente en el video número 12 van a tener algo copado. Hay que aprender haciendo.

H HERNÁN PANESSI