Netflix planea bajar las maratones y estrenar las series en capítulos semanales

Parece que Netflix decidió cambiar el modelo de transmisiones. Como es su costumbre, la compañía realiza un método de lanzamiento compulsivo; es decir, poner a disposición de los usuarios todos los capítulos de una de sus series, lo que permite ver toda la temporada en grandes maratones (binge watching).

Pues bien, aunque la empresa se aferró desde que se lanzó a este sistema, al parecer ha decidido cambiar de estrategia.

Efectivamente, el servicio de transmisión está revisando la posibilidad de realizar lanzamientos semanales. Si bien al comienzo será para algunas series, no tardaría mucho en hacer que todas sus producciones estén disponibles un episodio por semana.

La séptima temporada de "The Great British Baking Show" es el primer programa que recibió el tratamiento semanal en Estados Unidos y el Reino Unido. Netflix solía lanzar en estos mercados en días diferentes y la temporada completa, pero ya no.

Así si se mira la lista de la serie, se verá solo un episodio disponible de la temporada 7. Se muestran los próximos pero ninguno se puede ver y solo se ve la fecha en que estará disponible en la plataforma.

El lanzamiento de cada capítulo semanalmente permitirá a los espectadores mantenerse al día con la competencia, tal como ocurre con los canales de TV.

Cabe señalar que "The Great British Baking Show" no es la única producción con esta nueva metodología de transmisión. Netflix lanzó el primer vistazo a "Rhythm & Flow" la semana pasada, una serie de competencia de rap con Cardi B y Chance the Rapper como jueces. Este show será emitido cada semana.

"Rhythm & Flow" estará disponible desde el 9 de octubre, pero solo los cuatro primeros episodios. Una semana después (16 de octubre) se lanzarán los episodios 5-7. La serie concluye el 23 de octubre, cuando Netflix estrene los episodios 8-10.

Por el momento, no se han confirmado más series con este tipo de formato, pero se espera que finalmente la empresa incluya en todas sus producciones este método, teniendo en cuenta que Disney+ estará pronto disponible y ya ha anunciado esa nueva forma de ver series y películas.