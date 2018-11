Murió Stan Lee, fundador de Marvel y dueño de una fortuna "incalculable"

El escritor y editor de cómics norteamericano, Stan Lee, conocido en todo el mundo por ser el creador de Marvel Comics, murió a la edad de 95 años.

Lee, creador de Spider Man, Thor, Iron Man, y el Increíble Hulk, que hace algunos años consiguió crear el multimillonario éxito de The Avengers (Los Vengadores) consiguió amasar una verdadera fortuna en el transcurso de su vida.

Solo por parte de Marvel, propiedad de Disney, Lee desde que se jubiló recibió un sueldo vitalicio de un millón de dólares anuales, simplemente por ser quién fue.

A cambio, Lee participó en diferentes cameos en las películas del universo cinematográfico Marvel y hasta en algunos videojuegos como Spider-Man, de Insomniac Games, un verdadero éxito de ventas publicado por Sony Interactive Entertainment el 7 de septiembre pasado.

Hace algunos años, puso a la venta su mansión en Hollywood Hills valuada en US$ 3,75 millones. Algunos pensaron que había empezado a sufrir pesares económicos.

En este sentido, tras la muerte de su esposa Joan en 2017, durante su último año de vida sufrió un mediático tironeo entre sus herederos, especialmente su hija C.J., a quien se la acusa de tratarlo de forma cruel y apropiarse de sus bienes.

¿Cuánto dinero "dibujó"?

Nadie puede saberlo con exactitud. En alguna ocasión Celebrity Networth calculó su fortuna en US$ 50 millones, mientras que fuentes como Alphalife incrementaron esta cifra por encima de los US$ 250 millones.

No obstante, el propio Lee alguna vez se encargó de desestima esta versión. “Mi hija estaba navegando en Internet el otro día y leyó que mi fortuna se estima en 250 millones de dólares. ¡Vamos hombre! Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra”, destacó.

En esa misma oportunidad, reconoció que “siempre tuvo suerte” de que le pagaran y trataran bien.

“Siempre logré que mi caché fuera equivalente al de otros guionistas. Al menos lograba que Martin Goodman (el fundador de Timely Comics, la editorial que se convirtió en Marvel) me pagara lo mismo que pagaba a otros. Era un trabajo muy bueno y gracias a él pude comprarme casa en Long Island. Ni en mis más locos sueños he tenido 100 o 250 millones, o esas cifras locas que dicen”, insistió.

Lee comenzó en Marvel Comics con Jack Kirby en 1961. Es conocido por haber creado a personajes icónicos del mundo de las historietas como Iron Man, Hulk, Spider-Man, Daredevil, Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, entre otros.

Alguna vez Lee, un apasionado guionista, alguna vez confesó ser un actor frustrado y reconoció tener la intención de superar a Alfred Hitchcock en número de cameos. “Todo lo que sé es que he creado un montón de personajes y me he divertido mucho con ese trabajo”, remarcó alguna vez. Hoy su apellido ya es una leyenda.

¿Qué dicen sus pares y especialistas de cómics?

"A mí me da mucha tristeza. Es como el Walt Disney de la historieta de superhéroes", remarcó Bernardo Erlich, humorista diseñador gráfico argentino, en diálogo con Infotechnology.com.

"Creo que le cambió el tono a la historieta de superhéroes, de los disfrazados para la lectura infantil los transformó en tipos con conflictos y a la vez con ironía, para la lectura de adolescentes y adultos", añadió.

"Además el ego que tenía y las ganas de divertirse con su propia persona, lo hacen un tipo muy presente dentro de su propia obra", completó.

En palabras del mismo Lee: "¡Excelsior!".

Por otro lado, Samira Soledad, especialista en cómics y series de TV, se refirió a la importancia de Lee en la cultura de la ciencia ficción

"Lo conocí por las películas, además de los cameos, siempre me llamó la atención el 'creado por Stan Lee'. Gracias a internet pude investigar más sobre esa persona tan aclamada, conocí su historia y descubrí la importancia de su figura en el mundo de los superhéroes y mutantes. Y lo identifiqué como EL hombre detrás de Marvel", expresó.

"Luego, cuando empecé a leer cómics (porque mayormente veo primero el audiovisual y después los cómics o libros en los que están basados) lo conocí en su faceta más importante/relevante/principal", añadió.

La especialista también mención que recordaba con "alegría una serie de especiales en búsqueda de superhumanos en la vida real". "Era muy divertido porque el hombre que creó gran parte de los superhéroes que hoy conocemos buscaba personas con habilidades en el mundo real. Era como si buscara generar su propio ejército de héroes. Otra cosa que recuerdo fue cuando contó en Twitter que estaba aprendiendo a manejar la red social él mismo para tener un contacto más cercano con los fans. Fue algo muy lindo", agregó.

Expresó que "su muerte no me toma por sorpresa" porque ya tenía 95 años. "De hecho, había bajado la cantidad de presentaciones en público porque su salud ya no se lo permitía tanto. Pero siempre que muere un ícono siento una sensación rara, porque se termina un ciclo. Más allá de que Marvel es una máquina súper aceitada me pregunto si cambiará algo ahora. También me pregunto si seguirá teniendo los cameos y si los tiene cómo serán ¿En posters como en las series de Netflix? De todas formas espero que esté bien donde quiera que esté", completó.

C CARLOS ALTEA Y SEBASTIÁN DE TOMA