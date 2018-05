Los cinco libros de Bill Gates para tener éxito en 2018

Uno de los más notorios hábitos de Bill Gates es la lectura de 50 libros por año, sin falta. Ahora, el fundador de Microsoft publicó una nueva edición de sus lecturas recomendadas para el verano estadounidense que desde el cono sur pueden ser disfrutadas junto a la estufa.

En la nueva lista conviven desde ficciones hasta memorias históricas y biografías. Según Gates, su selección se basa en libros que se enfoquen en “grandes preguntas” como ¿qué hace que un genio se mueva? ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?

Everything happens for a reason and other lies I’ve loved

“No todo ocurre por una razón”, escribió Gates sobre el libro de Kate Bowler que documenta cómo busca respuestas y cuestiona sus propias creencias espirituales luego de que le diagnostican cáncer. “No me sorprendí al descubrir que el libro de Bowler te rompe el corazón. Pero no esperaba que también sea divertido. Algunas veces es las dos cosas a la vez”, detalló Gates.

Leonardo da Vinci

En este libro, el conocido biógrafo Walter Isaacson cuenta la historia de Leonardo da Vinci, a quien Gates describe como “una de las personas más fascinantes de la historia”. Mucho más que un pintor, Da Vinci fue un ingeniero, un inventor, un investigador médico y más. “Cuando quería entender algo, ya fuese cómo circula la sangre por el corazón o la forma de la lenguaje de un pájaro carpintero, Da Vinci observaba muy de cerca, anotaba sus pensamientos y luego intentaba descifrarlo todo”, destacó Gates y agregó que más que otros libros que leyó sobre este genio del Renacimiento, este ayuda al lector a comprenderlo como un ser humano y entender qué tan especial fue. “Llegó a entender casi todo lo sabido en el planeta en ese tiempo.”

Origin story: a big story of everything

El historiados David Christian creó Big History, un curso online que recorre los 13,7 mil millones de años de existencia del universo, desde el Big Bang y el origen de la vida hasta las sociedades complejas de hoy. El curso es uno de los proyectos favoritos de Bill Gates. “Este libro te deja una mayor apreciación por el lugar de la humanidad en el universo”, destacó Gates en su blog y profundizó: “Te muestra cómo todo está conectado con todo, tejiendo reflexiones y evidencia de múltiples disciplinas en una única y clara narrativa”. Para los que no hicieron el curso, es un excelente resumen y para los que ya lo pasaron, una gran forma de refrescar los conocimientos con material nuevo.

Lincoln in the Bardo

“Creí saber todo lo que tenía que saber sobre Abraham Lincoln, pero esta novela me hizo repensar partes de su vida”, escribió Gates. Lincoln in the Bardo, escrita por George Saunders, es una novela que combina la ficción con la historia y tiene lugar una noche poco después de la muerte del hijo de 11 años de Lincoln, Willie. El “bardo” es un lugar similar al purgatorio donde los espíritus vagan y cando Lincoln visita la tumba de su hijo, el espíritu de este no quiere irse. Según Gates, es imposible saber cómo la muerte de Willie cambió la aproximación de Lincoln a la guerra, pero podemos imaginar que impulsó su dedicación. Gates lo encontró “misterioso y divertido” y no puede esperar a discutirlo con amigos.

Factfulness

Hans Rosling, el especialista que daba charlas sobre el estado de la Salud a escala global, murió el año pasado. El autor describió este libro como la “última pelea” de su vida, una “larga misión contra la ignorancia devastadora” y en muchos puntos coincide con lo que hace tiempo Gates intenta comunicar a través de su fundación: la vida está mejorando, pero el mundo todavía se puede mejorar. “Son unas últimas palabras a la altura de un hombre excelente, uno de los mejores libros que leí”, aseguró Gates.