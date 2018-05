God of War, la continuación de un éxito en ventas

La nueva entrega de la saga de God of War, uno de los juegos "vendeconsolas" más esperados y exclusivos de Sony para PlayStation 4, deja en claro que aún queda mucha historia por contar en torno a Kratos, el personaje-héroe-dios que mantiene a la serie vigente gracias a su espectacular capacidad de lucha ante guerreros, monstruos y dioses de todo tipo.

El juego, desarrollado por Sony Interactive Enterteinment y SCE Santa Mónica Studio, brinda en esta oportunidad opciones desde su inicio al poder elegir entre modos de dificultad bien definidos para aquellos que pretenden tener una sesión de juego más tranquila -mientras disfrutan de una historia muy bien contada-, o para quiénes son expertos de las peleas-épicas propias de los juegos de aventuras en tercera persona.

Pero más allá de la historia y de la sangre, fundamental para los fanáticos de este tipo de juegos, hay un negocio. Y en ese contexto, God of War es un verdadero éxito. Tres días después de su salida al mercado, el 20 de abril pasado, el juego ya había comercializado 3.100.000 unidades y se convirtió en el juego exclusivo de PlayStation4 que más rápido se vendió en toda la historia.

Hasta el momento, los juegos exclusivos de PS4 más vendidos de la historia son Uncharted 4: El desenlace del ladrón y Horizon: Zero Dawn, con 8,7 millones de unidades y 7,5 millones de unidades comercializadas, respectivamente.

Por otro lado, The NPD Group, una de las entidades encargadas de medir el negocio de los videojuegos, adelantó días atrás que God of War, de Sony y la PS4 fueron el juego y la consola más comercializados durante abril. No obstante, NPD Group aún no brindó detalles sobre las cifras de esas ventas.

Detrás del éxito comercial, el juego

En este nuevo God of War, Kratos (o el fantasma de Esparta) abandona la mitología griega -en la cuál se enfrentó y derrotó a todos sus dioses-, y explora junto a su pequeño hijo Atreus -que hace su debut en esta edición- diferentes mitos nórdicos, en una aventura que lo llevará a enfrentarse con numerosos guerreros, monstruos, trolls, magia, y sobretodo, mucha sangre.

Este nuevo Gof of War mantiene varias de las llaves que condujeron al éxito a sus antecesores: combates espectaculares, y una banda sonora que no da tregua.

No obstante, en esta ocasión también brinda algunos nuevos parámetros a la hora de poder configurar la cámara, brindándole mayor libertad de acción a los jugadores.

El modo de contar la historia, basado en un plano secuencia muy bien logrado, es otro de los grandes aciertos de los desarrollares ya que le otorga mayor fluidez narrativa, elemento ausente en entregas anteriores.

Al estar ubicada la cámara (por default) detrás del personaje a la hora de los combates se modificó toda la dinámica de los mismos. Ya no existen los botones para "nadar" o "saltar" específicos, sino que se transformaron en botones contextuales.

Otra diferencia respecto a los anteriores juegos es que en esta ocasión Kratos abandonará la furia-ciega-espartana y será más estratega a la hora de llevar adelante cada combate. Además, a medida que el juego avanza aparecen más detalles de la historia como así también el personaje va sumando habilidades y recompensas (estilo RPG).

Incluso para los que nunca jugaron un título de la serie, God of War 4 representa una chance de conocer los poderes de Kratos, la nueva relación que mantiene con su hijo -mientras intenta llegar a la cima de la montaña-, y disfrutar de una historia que se prolonga por unas 40 horas de pura acción, si se tienen en cuenta las historias o aventuras secundarias.

CA CARLOS ALTEA