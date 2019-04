Geek Out: estos emprendedores argentinos planean facturar $ 1,4 millones con su hobby

"Muchos ven mi progreso, pocos ven mi sacrificio." Esta frase, popular en los paragolpes de vehículos de gran porte, es una posible muestra del trabajo que desde 2014 vienen llevando a cabo la pareja conformada por Laura Muollo y Ezequiel Wittner, junto a Martín Colodner, por popularizar la movida de los juegos de tablero en la Argentina.

En números: para 2023, se espera que el valor de mercado de este segmento del entretenimiento alcance los u$s 23.000 millones y las que llevan sobre sus hombros el crecimiento de 9% anual del segmento son las pequeños editoriales locales de juegos de mesa, de acuerdo a un estudio publicado en 2018 por la consultora de mercado Arizton.

Conocé a la tribu urbana que se junta a jugar juegos de mesa los fines de semana Los juegos de mesa han sido por décadas (o siglos) parte fundamental del mobiliario del hogar. Compañeros inseparables en tardes de lluvia, noches de verano y vacaciones en la costa, han sabido ganarse el cariño de generaciones enteras de familias, aunque en la mayoría de los casos terminen injustamente sus días juntando polvo en el fondo de un armario.

Si bien la costumbre de jugar nunca decayó del todo: entre la década de 1950 y 1960 estuvieron de moda los juegos de estrategia militar; y en 1980, aquellos apuntados a la familia. En los últimos años y desde 1995, con la publicación de "Los colonos de Catán" (la española Devir tiene la licencia en América latina), el revival surgió con los llamados eurogames, que pelean palmo a palmo las preferencias del público gamer con los juegos de cartas como "Magic" y los videojuegos.

Hoy, los juegos más populares en el mundo son "Gloomhaven" (2017), "Pandemic Legacy" (2015) y "Through the ages, a new story of civilization" (2017), según la Board Game Geek, el foro de referencia más importante del globo en estos tópicos.

Puntualmente, en la Argentina, el acceso masivo a internet llevó a que los fanáticos comenzaran a conocerse. En 2014, Muollo y Wittner, junto con muchas otras personas, organizaron la primera Geek Out! Fest, el evento lúdico más importante de América latina y que este año tendrá lugar en el Colegio San José (Azcuenaga 158, CABA) los días 22 y 23 de junio. Esperan más de 2.500 asistentes.

Estas reuniones les mostró a la joven pareja (él un ex Globant que hoy se dedica 100% al emprendimiento); ella, consultora SAP), y a Colodner, que había una oportunidad de negocio en lo que comenzó tan solo como hobby. Por esto armaron un lugar donde se puede ir a jugar, previo pago de un fee, en lo que era su casa pero, con el vencimiento del alquiler, decidieron pegar el salto y convertirse en una Sociedad Anónima Simplificada.

Uno de los Geek Out Fest!, que hasta el año pasado tuvieron lugar en el CC San Martín.

En marzo de este año, abrieron un local en la zona de Plaza Italia e invirtieron u$s 20.000 provenientes de amigos y familiares. "Lo pensamos como una forma de empujar a los juegos de mesa en el país pero nos dimos cuenta que daba para más", detalla en conversación con El Cronista.

Una tarde/noche de juego, dependiendo del día, cuesta entre $ 200 y $ 300, bebidas sin alcohol incluidas. El local incluye una sección donde comercializan juegos de mesa y su propia editorial, "El Dragón Azul", que ya lleva publicado ocho títulos, entre ellos el "Spyfall", el "Musa" y el "Corona de Hierro", de diseño nacional. Estiman alcanzar el break even en seis o siete meses y cerrar 2019 con una facturación de $1,4 millones.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma