Gamer argentino: la mayoría juega en grupo y hasta tres horas por la noche

El éxito del joven argentino Thiago "King" Lapp en el Mundial de Fortnite, donde quedó en quinto lugar y embolsó u$s 900.000, es solo la punta del iceberg de un fenómeno que no para de crecer en Argentina y en el mundo.

En este sentido, desde Eventbrite, la plataforma de venta de entradas, realizaron una encuesta de usos y costumbres del gamer nacional.

Entre la gran cantidad de datos sobresale que el 62% de los gamers encuestados destina hasta 3 horas diarias como jugador y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).

En el ranking de sus géneros favoritos se encuentran: acción/aventura con un 23% (Grand Theft Auto, The Last of Us); shooter en primera persona (Half-Life, Halo) con un 18%; simulación (Minecraft, The Sims) el 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy) con un 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft con el 13%.

Un 60% declaró hacerlo exclusivamente por diversión y para distraerse de sus actividades diarias, mientras que el 40% restante admite hacerlo por diversión pero también les gusta competir.

Un 46% afirma jugar en soledad, mientras que el 54% declara hacerlo con amigos o con un desconocido en los títulos con multijugador.

El 44% dice que cualquier momento es bueno para jugar, mientras que el 45% indica que prefiere hacerlo por la noche.

Pero la actividad no se reduce solo a pasar horas frente a una pantalla, sino también a participar de los eventos eSports, tal como se llaman a las competencias donde asisten miles de personas. Para el 41%, esos eventos son la oportunidad ideal para aprender a jugar mejor, mientras que un 38% los aprovecha para ver en acción a sus jugadores y equipos favoritos. Esto demuestra la importancia que tiene para el gamer el perfeccionamiento de sus destrezas.

Los eSports en vivo son una interesante fuente de ganancia para patrocinadores y organizadores. Además de la ola de publicidad y marketing alrededor de estos torneos, un 22% de los jugadores afirman que es probable que realicen alguna compra luego del mismo. Pueden gastar hasta u$s 50 por mes en videojuegos y estarían dispuestos a gastar hasta $ 500 por una entrada a un certamen.

Por último, el estudio indica que un 36% tiene entre 24 y 29 años, un 34% tiene entre 18 y 23 años y un 11% pertenece a la franja entre los 30 y los 34 años. En los extremos están los menores de 18 años (6%), mientras que los mayores 50 que juegan con regularidad son el 1%.

El "Messi del FIFA" juega por u$s 250.000

Este domingo desde las 13.30, con transmisión en vivo de ESPN3 y ESPN Play, se juega la Gran Final del FIFA 19 de EA Sports por la eWorld Cup, en el estadio O2 de Londres. Contará con la presencia de los 32 jugadores más importantes del planeta y expertos en sus dos plataformas: Xbox y Ps4.

Entre los participantes destacados sobresalen siete representantes sudamericanos: el argentino Nicolas99fc, el colombiano Janoz y cinco brasileños Resende, Ebinho, Tore, Fifilza y Zezinho.

El ganador, además del prestigio propio que otorga esta competencia internacional, se hará acreedor de una recompensa en dinero por u$s 250.000 y de un viaje a la ceremonia The Best FIFA Football Awards.

'Nicolas99fc, que es el alias de Nicolás Villalba (20 años), también conocido como The Iceman o "el Messi del FIFA", es un jugador profesional oriundo de Flores que lleva acumulados u$s 75.000 este año después de sendos triunfos en la PlayStation Global Series. Villalba vuelve a entrar en la eWorld Cup como el jugador líder en su consola, y es uno de los favoritos.

PH PABLO HECKER