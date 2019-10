FIFA 20: un clásico renovado con el fútbol callejero como nuevo estandarte

La desarrolladora EA Sports lo hizo una vez más. Pese a lo repetitivo que puede transformarse pensar en lanzar cada año un nuevo juego de fútbol -más allá de la pasión que este deporte genera en millones de personas alrededor del planeta-, la firma canadiense consiguió con FIFA 20 un producto completo, que ofrece distintos modos de juego tanto para los amantes de la competición en línea como para aquellos que prefieren divertirse de forma offline.

En ese contexto, el Modo Volta -una versión aggiornada del viejo Fifa Street de PlayStation 2- consigue darle un renovado aire a un título al que el éxito rotundo del Modo FUT parece haberlo estancado -por momentos- en cuanto a jugabilidad se refiere.

Pero vayamos por partes. Volta, el nuevo modo de fútbol callejero, reemplaza el Modo El Trayecto en el que el jugador ficticio Rick Hunter consiguió llegar a los más alto del fútbol mundial en el transcurso de las últimas tres ediciones.

Con Volta, los fanáticos de Fifa tendrán la posibilidad de llevar también a la gloria a un jugador creado desde cero. Este novedoso modo también permite aumentar hasta 5 el número de jugadores o disfrutarlo en línea entre un grupo de amigos.

FUT o Ultimate Team

El modo más exitoso de la franquicia ofrece en esta nueva edición una renovada interfaz para simplificar aún más cada una de las operaciones de los usuarios en su permanente búsqueda por armar la alineación de sus sueños.



Dentro de la modalidad offline vuelven a aparecer los modos Carrera, Patada Inicial -con la posibilidad de jugarlos con diferentes reglas propias- Torneos, Juegos de Habilidad, Arena de Prácticas, o Seleccionar un jugador (o arquero) para practicar en la Arena.



Por otro lado, el título también ofrece una amplia variedad de modos online:

Temporadas 1 vs 1 y luchar por ascenso; Clubes pro; o crear o unirse a un club con amigos y jugar on line hasta 11 jugadores a la vez vs otro equipo compuesto por 11 gamers.

A todos estos se suman los modos Temporadas cooperativas; y Amistosos online.



Como si fuera poco, los amantes de la saga FIFA volverán a contar con la mayor propuesta de equipos y ligas licenciadas dentro de un videojuego de fútbol como así también la posibilidad de intentar ganar la atrapante Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, en su versión virtual.

Quizá el único punto en contra para los fanáticos del título y del fútbol argentino es la imposibilidad de contar con River Plate y Boca Juniors, los dos clubes de mayor convocatoria a nivel local, con sus correspondientes nombres, camisetas, escudos y estadios.

¿El motivo? Ambas entidades firmaron un contrato de exclusividad con Konami, la desarrolladora de Pro Evolution Soccer, el histórico rival del título de EA Sports.

Más allá de este detalle, Fifa 20 vuelve a exhibir todas las virtudes de entregas anteriores y una variedad de modos inigualable.

El juego ya se encuentra disponible en formato digital y físico. En el formato digital, el precio de la versión estándard arranca en los $ 3500, aproximadamente.