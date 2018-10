Estos instagramers ganan $420.000 por mes con videos de humor

Un pibe de veintipocos se mira en la pantalla de su celular y escupe fuego por su boca. Enseguida, desliza la pantalla de su móvil y de sus cachetes salen rayitos. El joven está jugando al Pokémon Go y las figuras conocidas de Charmander y Pikachu ganan protagonismo. El rayito de sus cachetes se convierte en un poderoso rayo y revolea a otros dos que estaban ahí por detrás. El video tiene unas 277.000 reproducciones y fue el primero que le explotó a Gran Berta, un dúo de amigos que la están rompiendo en Instagram con sus videos graciosos, llenos de efectos especiales e hiperproducidos.

Agustín Stegmann (24) y Guido Alan Boetsch (25) se conocieron a sus 15 años por un amigo en común. Después, terminaron juntos cursando en el mismo colegio. Arrancaron a filmar y editar videos en junio del año 2015 y rápidamente se convirtieron en expertos en Adobe Premiere Pro, After Effects, Illustrator y Photoshop. “La respuesta que tenemos de nuestros seguidores en Instagram cuando subimos un video es inmediata. Y el 99,99 por ciento de las veces es feedback positivo, o a lo sumo críticas constructivas que nos permiten mejorar en futuras ocasiones”, dice Agustín.

Para esta altura ya trabajaron con marcas de la talla de The Walt Disney, Company, The Coca-Cola Company, Mc Donald's, Adidas, entre otras. “El contenido que hacemos se trabaja en conjunto con la marca. Por nuestro lado nos hacemos día a día más expertos en la materia comunicacional y lo que buscan las marcas en nosotros es poder comunicar algún mensaje en específico con nuestro llámese ‘filtró’ para que el contenido sea una historia orgánica y entretenida con su producto como protagonista/eje de la historia y no una publicidad tradicional”, comenta Agustín. El dato: Gran Berta factura por mes un promedio de $ 420.000.

Hace tiempo que Agustín y Guido se convirtieron en celebridades de internet. Y hasta llegaron a colaborar con pesos pesados como Marcelo Tinelli, Andy Kusnetzoff, Grego Rossello, Radagast, Los Pumas y, además, con artistas internacionales como la brasilera Anitta o la mexicana Sofía Reyes. “Hay distintas maneras en la que monetizamos nuestro trabajo: publicidades, publicidad indirecta en nuestros canales, publicidad directa para fuera de nuestros canales, videos institucionales y actividades para eventos corporativos”, explica Agustín.

¿Cuánto dinero cuesta producir un video de los suyos?

Preferimos no hablar de los costos de nuestros videos porque varían mucho dependiendo del tipo de video en cuestión y no queremos que se genere confusión al respecto. Algunos tienen costos muy bajos y otros muy altos.

¿Cuál es su próximo objetivo?

En el corto y mediano plazo vamos a hacer una miniserie web. Y si todo sale bien, estaremos haciendo una serie y, después de eso, vamos a hacer una película.

H HERNÁN PANESSI