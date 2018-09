Estos son todos los videojuegos que se estrenan en septiembre 2018

La segunda parte del año siempre es una "época caliente" de lanzmaientos y, en el caso de los videojuegos, saldrán al mercado en septiembre alguno de los tanques más esperados.

A continuación, la lista completa de videojuegos que se estrenarán en septiembre de 2018:

Destiny 2: Forsaken (PS4, Xbox One, PC) – 4 de Septiembre

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (PS4, PC) – 4 de Septiembre

Gone Home (Switch) – 6 de Septiembre

Immortal: Unchained (PS4, Xbox One, PC) – 7 de Septiembre

NBA 2K19 (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 7 de Septiembre

NBA Live 19 (PS4, Xbox One) – 7 de Septiembre

SNK Heroines: Tag Team Frenzy (Switch, PS4) – 7 de Septiembre

Marvel’s Spider-Man (PS4) – 7 de Septiembre

Yo-kai Watch Blasters: Red Cat Corp and White Dog Squad (3DS) – 7 de Septiembre

Nintendo Labo Vehicle Kit (Switch) – 14 de Septiembre

NHL 19 (PS4, Xbox One) – 14 de Septiembre

Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC) – 14 de Septiembre

Black Clover: Quartet Knights (PS4, PC) – 14 de Septiembre

Insurgency: Sandstorm (PC) – 18 de Septiembre

Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country (Switch) – 21 de Septiembre

Valkyria Chronicles 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 25 de Septiembre

Pathfinder: Kingmaker (PC) – 25 de Septiembre

Life is Strange 2: Episode 1 (PS4, Xbox One, PC) – 27 de Septiembre

FIFA 19 (PS4, Xbox One, Switch, PS3, 360, PC) – 28 de Septiembre

Dragon Ball FighterZ (Switch) – 28 de Septiembre