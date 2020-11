Assassin's Creed Valhalla: la era vikinga tiene brillo propio en el nuevo tanque de Ubisoft

La exitosa saga Assassin’s Creed lo hizo de nuevo. Una de las franquicias estrellas de la desarrolladora gala Ubisoft creó en esta nueva edición de Assassin’ Creed: Valhalla un excelente juego de mundo abierto que permitirá a los fanáticos de la cultura “vikinga” recorrer libremente distintos reinos y regiones muy bien logrados de la Inglaterra del s. IX.

Desde que se lanzó por primera vez en 2007, la saga Assassin's Creed comercializó más de 140 millones de juegos en todo el mundo.

A partir de ese momento, la franquicia se consolidó como una de las más vendidas en la historia de los videojuegos.

Sobre Assasin’s Creed: Valhalla

Hasta hace algunos años, miles de personas alrededor del planeta desconocían el nombre de Ragnar Lothbrok, y toda la fama y leyendas que rodeaban a ese nombre. La popularidad de Netflix y la serie Vikings (o Vikingos) consiguieron que la historia de Lothbrok recobrara vigencia, pero también formó una legión de fanáticos de la cultura “vikinga” alrededor del planeta.

Si bien en este nuevo juego de Ubisoft no aparece el propio Ragnar, los fanáticos de la serie tendrán un par de guiños y hasta se cruzarán con algún que otro personaje que identificarán rápidamente.

Un juego que brilla

Gráficos destacados y una iluminación que roza la perfección –claves que seguramente podrán disfrutarán aún más en las videoconsolas de nueva generación- representan la primera gran carta presentación del título.

Para las personas no acostumbradas a jugar a este tipo de juegos, la primera sensación será la de empezar a presenciar un nuevo capítulo de Vikings o alguna similar.

Paisajes nevados, ríos y desembocaduras muestran una dedicación de los desarrolladores dignas de aplauso y representan el contexto ideal para un juego al que no le encontramos falla alguna en las horas que se lo lleva probado.

En esta ocasión, el personaje principal se llama Eivor y puede ser hombre o mujer de acuerdo a lo que elija el jugador.

El jugador podrá elegir si Eivor, el personaje principal, sea mujer u hombre

Eivor es uno de los guerreros más destacados del denominado Clan del Cuervo, un grupo de personas que se vio obligado a emigrar de su Noruega natal y crear un asentamiento en Inglaterra.

No obstante, la tarea no será sencilla. Sobretodo, sobrevivir en una tierra que históricamente, no fue muy amigable con los “extraños” recién llegados.

Eivor y el Clan del Cuervo deberán hacerse un lugar propio en este nuevo sitio mediante alianzas con otros pueblos ingleses y, sobretodo, saqueos y asedios.

Sobre la mecánica del juego

La recreación de los combates cuerpo a cuerpo no dejan de sorprender por la fluidez lograda como así tampoco por los efectos especiales que los acompañan.

En esta Inglaterra de la denominada Edad Oscura, la búsqueda de gloria de Eivor –que podría asemejarse con la de Ragnar en la ficción- lo llevarán a transformarse en una leyenda.

Durante todo el título, los jugadores podrán revivir de forma virtual el despiadado estilo de vida y lucha de los guerreros vikingos con un renovado sistema de combate de doble brazo y experimentar nuevas características de juego.

El título, por ejemplo, también incluye incursiones, construcción de asentamientos y la chance de personalizar el cabello y tatuajes, entre otras posibilidades de customización.

Más sobre la nueva entrega

El escenario es de libre tránsito desde el arranque del juego. No obstante, está estructurado de acuerdo a diferentes niveles de desafío, haciéndolo divertido para los jugadores de todos los niveles.

Como se mencionó, en el transcurso del juego Eivor deberá llevar adelante alianzas políticas. En ese contexto, deberá tener cuidado debido a que las decisiones de combate y las elecciones de diálogo influyen en el mundo del juego. Sí, como en la saga de libros “Elige tu propia aventura”.

De este modo, el título Assassin's Creed Valhalla pone a prueba de forma constante a los jugadores para intentar proteger de la forma más sabia posible su casa y futuro.

En cada uno de los episodios, similares al formato de una serie, Eivor deberá llevada adelante diferentes misiones principales: cada una le aseguraran a los jugadores varias horas de diversión, mientras intentan conocer las nuevas novedades sobre nuevos asedios, una de las características más importantes de este título.

Si bien Assassin's Creed: Valhalla es nuevamente un juego enfocado a un conflicto histórico, posee en esta ocasión la revitalizada cultura vikinga.

Llevar adelante saqueos, asentarse en un lugar nuevo, conseguir alianzas perdurables en el tiempo, tomar decisiones sabias e intentar reducir a los miles de rivales aleatorios serán algunas de las acciones que deberá llevar adelante Eivor para transformar su historia en leyenda y ganarse un lugar en el Valhalla. Una tarea para nada sencilla.

Solo los mejores guerreros y quiénes morían con honor podían acceder al Valhalla ese paraíso para unirse al ejército del dios Odín antes de librar la batalla del Ragnarok (o la batalla del fin del mundo para esa mitología).

Disponibilidad

La nueva entrega de la franquicia Assassin’s Creed ya se encuentra disponible para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, en la tienda Epic Games Store y Ubisoft Store en Windows PC, así como en Stadia, Amazon Luna, y en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla se estrenará en PlayStation 5 junto con el lanzamiento de la consola el 12 de noviembre.

El juego está clasificado M, es decir, para público Maduro. Los jugadores también podrán en embarcarse en más aventuras a partir del pase de temporada de Assassin's Creed Valhalla.

Este pase está incluido en las ediciones Gold, Ultimate y Collector's, o disponible para su compra por separado.

El pase de temporada incluye:

La aventura de la Leyenda de Beowulf: los jugadores descubrirán la monstruosa verdad que se esconde tras la leyenda de Beowulf.

Expansión 1 - Ira de los Druidas: estará disponible en la primavera del próximo año. En esta nueva aventura, los jugadores viajarán a Irlanda y desentrañarán los secretos de un antiguo y misterioso culto druídico.

Los jugadores deberán sumergirse en los mitos y folclores gaélicos, y hasta abrirse camino a través de bosques encantados y paisajes deslumbrantes.

Expansión 2 - El asedio de París: disponible a partir del próximo verano 2021: tendrán la oportunidad de revivir la batalla más ambiciosa de la historia vikinga con figuras históricas clave del Francia desgarrado por la guerra.

En este momento clave de la historia, los jugadores se infiltrarán en la ciudad fortificada de París y en el río Sena bajo un prolongado asedio, descubrirán los secretos del enemigo y formarán alianzas estratégicas para salvaguardar el futuro de su clan.

Por otro lado, todos los jugadores tendrán acceso a una amplia gama de contenido estacional gratuito, incluyendo nuevo contenido narrativo y eventos en el juego disponibles después del lanzamiento.

Cada temporada durará tres meses y será accesible a todos los tipos de jugadores y niveles de progresión.

Durante la primera temporada, que llegará en diciembre, aparecerá una nueva zona de asentamiento, el Festival de Yule (un festival vikingo tradicional), River Raids, y adición de los rangos para Jomsviking (los jugadores no sólo pueden crear a su teniente para que forme parte de su equipo de asalto, sino también reclutar a sus amigos y a la comunidad).

A esto se le sumarán nuevas habilidades, destrezas, armas y equipamiento para los jugadores, junto con nuevos artículos cosméticos para su asentamiento, barco, caballo y cuervo.

Assassin's Creed Valhalla también admite una progresión multiplataforma completa en todas las plataformas y servicios con Ubisoft Connect.

CA CARLOS ALTEA