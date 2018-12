El primer youtuber argentino cobra en dólares y trabaja con Movistar y Warner

Cuando su mamá le dio “REC” desde su celular nadie pensó que lo que ahí estaba ocurriendo se convertiría en el grado cero de su historia. Corría el año 2007 y Magnus Mefisto se enfrentaba a su primer show musical. Con su rap metalero hijo de Linkin Park, Magnus estrenaba micrófono en el Paseo La Plaza. Por ese entonces, trabajaba como cadete en Coto y, entre latas de arveja, pañales y detergentes, ya soñaba con triunfar.

Aquel video fue el primero que Magnus subió a su canal de YouTube. Y pasaría un tiempo, hasta julio de 2009, fecha en que compartiría el “Rap de la Gripe A”, un videoclip cómico con el que llamaría masivamente la atención. “Fue levantado por varios portales y hasta salió en el noticiero. La clave del éxito obviamente fue haberme centrado en la temática más googleada por los argentinos en ese momento”, dice Magnus.

Por estos días, Magnus se erige como uno de los generadores de contenido más importantes del país. Y su material comprime exploraciones urbanas en cementerios, hospitales, orfanatos, bosques, museos, estaciones de tren, mansiones y otros escenarios dignos de una película de terror clase B. Luego de trabajar dos años en televisión (fue VJ de MuchMusic) y de hacer pie en el mundo del anime, decidió renovarse completamente y se enfocó en el terror y el suspenso. “El mejor video de esta etapa y el que más público me trajo fue una exploración urbana a la reserva de Costanera en busca de intentar resolver unos misteriosos asesinatos que venían ocurriendo desde 2014.”

Fruto de su popularidad respaldada por 560.000 suscriptores en su canal, Magnus ya realizó acciones con marcas como Movistar y Noblex y viajó dos veces a México de la mano de Warner Bros promocionando películas de horror. Solamente en YouTube, en los últimos seis meses, Magnus ha facturado entre US$ 500 y US$ 1.100 dólares por mes. Explica: “Lo que se gana por mes depende de muchos factores que uno no puede controlar como la cotización del CPM (cantidad de dólares cada mil visitas) y la viralización de videos”. Y sigue: “Creo que el promedio estaría en los US$ 800 mensuales, pero es algo que sube y baja constantemente”.

¿De qué serán tus próximos videos?

Voy a seguir la temática de contar casos policiales, que es lo que mejor me está funcionando porque puedo crear videos largos de 15 o 20 minutos con alta retención de audiencia. Si son acompañados de visitas normales, entre las 50.000 y 150.000 por video, generan buenas ganancias. Y voy a intentar reinventar el formato de exploraciones que actualmente no es tendencia y está en baja, realizándolas en vivo.

H HERNÁN PANESSI