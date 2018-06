El fracaso de Star Wars: Disney podría perder más de US$ 80 millones

Por primera vez en la historia una película de la saga Star Wars (La guerra de las galaxias) va camino a perder entre US$ 50 y 80 millones, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

La película “Solo: A Star Wars Story” –dirigida por Ron Howard- cuenta una historia de la juventud del popular personaje Han Solo –el piloto que acompaña a Luke Skywalker en sus aventuras en las tres primeras películas y que volvió en “The Force Awakens” –la reboot que dirigió J.J. Abrams en 2015-. En “Solo”, el personaje en cuestión es interpretado por Alden Ehrenreich, que hace de un joven Harrison Ford. Lo acompañan Woody Harrelson, Emilia Clarke (la Khalessi de Game of Thrones) y Paul Bettany, entre otros.

Si bien se estrenó el pasado 25 de mayo, los analistas ya calculan que la recaudación total no superará los US$ 400 millones en todo el mundo. El presupuesto de la película estuvo alrededor de los US$ 250 millones pero cuando se le suman los costos de publicidad, la cifra pasa a ser el doble.

Según el analista Barton Crocket, un analista de la consultora financiera B. Riley FBR, las empresas productoras –Disney y Lucasfilms- podrían perder entre US$ 50 y 80 millones, dependiendo en las ganancias auxiliares y lo que no se conoce de los contratos de producción. La recaudación del filme cayó 65% en su segunda semana, y en terminos globales, lo recaudado hasta el momento suma US$ 264,38 millones, según el portal especializado Box Office Mojo.

Un factor a tener en cuenta es la pobre performance de “Solo” en China: durante el pasado fin de semana, sólo recaudó US$ 10,1 millones, en mínimo histórico para la saga en el mencionado país donde, sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca ha generado un interés masivo (como si ocurre con la saga Marvel, donde su último filme –Avengers: Infinity Wars- se convirtió en la más ganadora del año allí, y la cuarta película estadounidense más exitosa, ya que juntó US$ 356 millones (200 millones solo en la primera semana)-. La anterior película de la saga (en orden de estreno) solo recaudo US$ 28,7 millones en su primera semana y cayó 92% en la segunda: solo sumó US$ 2,4 millones.

Con este panorama, dicen los analistas, “Solo” será el primer filme de la franquicia creada por George Lucas en perder dinero. “The Last Jedi” recaudó US$ 1.332 mil millones en todo el mundo; mientras que la secuela que siguió al relanzamiento –“Rogue One: A Star Wars Story”- llegó a US$ 1.056 mil millones. “The Force Awakens”, por su parte, alcanzó US$ 2.068 mil millones. Todo bastante lejos de los pobre US$ 400 millones de esta nueva secuela.

La explicación es sencilla: en la segunda semana, la recaudación cayó 65%. Algunos críticos atribuyen esta caída a una fatiga de la franquicia: esta nueva película se lanzó apenas cinco meses después de la última, "The Last Jedi". Otra explicación es que a esta precuela, al tratarse de un personaje que se sabe que seguirá vivo si o si (porque aparece Han Solo de joven), está corta de drama -según Jeff Bock, un analista de performance cinematográfica de Exhibitor Relations citados por la CNN-.