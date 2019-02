El disfraz "libertario" de Milei que fue furor en un evento de anime

El economista Javier Milei es sin dudas uno de los más estrambóticos de la fauna mediática nacional. Reconocido por sus exabruptos y estilo duro de debate, siempre da qué hablar.

En esta ocasión, el economista liberal acudió a un evento de otakus (fanáticos del manga y el animé que en ocasiones se disfraza de sus personajes favoritos). Milei se animó al cosplay (el nombre que recibe esta práctica) y encarnó a un superhéroe de su invención: “Dios Emperador Anarcocapitalista”. Llegó con un antifaz, un disfraz amarillo y negro con el símbolo del anarcocapitalismo impreso en el pecho, un tridente en una mano y su infaltable peinado alborotado a lo Elvis Presley.

"Los liberales/libertarios no sólo somos superiores en lo económico y en lo moral, si no también que tenemos sentido del humor y del gusto, no hay vergüenza en hacer lo que a uno le place, la minifalda se inventó de este lado!", retuiteó Javier Milei luego del revuelo que generó en las redes sociales su nuevo personaje: El General Anarco-Capitalista.

El economista fue invitado al evento por la cosplayer Lilia Lemoin y su novio, el conductor de radio Emmanuel Dannan, ambos amigos de Milei.

“Con el #GodEmperorAncap @javiermilei sembrando el amor por la libertad en la juventud!” escribió la otaku en una foto que publicó en Instagram.

En las redes, la aparición del economista y su curioso cosplay no dejo a nadie sin opinar.

Súper Abeja Atómica:

Profesión real: taxista

Móvil: el tren de la alegría

Compañero: el borracho que se viste de Pantera Rosa

Debilidad: el peronismo y los diccionarios

Arma: un tridente de telgopor en papel dorado

Pareja: Novia inventada

Frase: “Keynesianos de mierda” pic.twitter.com/CYRZo05Bf4 — Mariano (@OrwellGeorge) 18 de febrero de 2019