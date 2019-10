El FIFA 20 ya domina el clásico de los juegos de fútbol con record de jugadores y partidos

El negocio de los videojuegos ya superó la barrera de los u$s 100.000 millones anuales, lo que lo convierte en uno de los más redituables de la industria del entretenimiento.

Esta situación se refleja cada vez más en la guerra que llevan hace tiempo los dos principales títulos dedicados al fútbol: FIFA, de Electronic Arts, y PES (Pro Evolution Soccer), llamado ahora eFootball PES de Konami.

El título de Konami fue lanzado a principios de septiembre, varios días antes que su rival, con la idea de ganarle alguna suscripción.

Mientras que el juego de EA vio la luz mundial a fines del mismo mes.

Y a pesar de la ventaja que intentaron tomar los japoneses, una vez en la calle el producto de EA empezó a batir récords.

Según informó la misma EA Spors, el FIFA 20 ya suma más jugadores que nunca, alcanzando los 10 millones de jugadores en todo el mundo que ya compiten en sus estadios de fútbol en las dos primeras semanas, lo que significa además 450 millones de partidos jugados y 1200 millones de goles marcados sumando todos los modos de juego.

El modo FIFA Ultimate Team (FUT) sumó más jugadores que nunca en sus primeras semanas. Se jugaron más de 272 millones de juegos FUT hasta el momento con 138 millones de juegos en Division Rivals.

Volta Football se ha convertido en el segundo modo de juego más popular de FIFA 20, con más de cinco millones de jugadores creados que ya demuestran su estilo en las calles de ciudades de todo el mundo, siendo las más jugadas las de Roma, Lagos, Londres y Ciudad del Cabo.

Para celebrarlo, EA Sports ofrecerá a los jugadores que accedan al videojuego antes del 17 de octubre una recompensa de 8000 monedas de Volta para personalizar a sus jugadores y expresar su propio estilo.

Además, los jugadores también podrán participar en el nuevo Desafío de Creación de Equipos de Volta Football para ganar recompensas dentro del propio videojuego.

Por otra parte, aunque no hay todavía números oficiales, analistas consultados de esta industria aseguran que el FIFA ya se encuentra primero en ventas, y su competidor cayó al menos hasta el cuarto puesto en el marco de los juegos más vendidos en los últimos días.

El FIFA 20 se puede conseguir en tres ediciones (Estándar, Champions y Ultimate) cuyo precio difiere si se trata del formato físico (CD) o digital, ya que cada una de ellas trae diversos tipos de contenidos extra. La versión para PlayStation 4 se consigue en formato digital en la PlayStation Store y cuesta u$s 71,99, la Champions se consigue a u$s 95,99 y no tiene edición Ultimate. Mientras que el juego físico se vende en las tiendas a más de $ 5000.

En el caso del PES la edición estándar vale u$s 59,99 y la Leyenda digital u$s 79,99.

PH PABLO HECKER