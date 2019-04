El CEO de Happn tiene 60 años, vio el negocio en el sexo y y ya factura US$ 1 millón

Hace poco más de cuatro años, la vida de Didier Rappaport era bastante distinta a la que tiene hoy en día. Didier fue durante mucho tiempo un reputado comerciante textil en París, su ciudad. Luego, ya metido hasta el fondo en su labor como emprendedor tecnológico inventó Dailymotion, el sitio web para subir, ver y compartir videos, la plataforma que rivaliza con YouTube. No obstante, su devenir cambió cuando, en mayor de 2013, a sus casi 60 años de edad, creó Happn, la aplicación de citas que se convirtió en la competencia directa de Tinder.

Happn sobresalió de la saturación del mercado de las dating apps ofreciendo perfiles de personas que los usuarios cruzan por la calle. Rappaport le encontró la vuelta a la hiper localización en tiempo real. Así las cosas, de fondo, el gran objetivo de Rappaport es emular la vida, subirles el volumen a las coincidencias geográficas: “Esta es la nueva historia de amor moderna”, asegura. Por caso, la Argentina tiene el segundo mercado de Happn más grande de América del Sur, detrás de Brasil. Hoy en día, la aplicación es usada por 40 millones de personas, en 40 países y 50 ciudades. Si bien no hay datos oficiales certeros, el portal Sensor Tower estima una facturación mensual de casi US$ 1 millón anualmente. “Una vez que la conexión entre las dos personas está funcionando, la relación puede seguir creciendo y continuar offline”, dice el fundador.

Polémica aplicación que ayuda a encontrar solteros millonarios El concepto de "hipertargeting" o "hipergerenciación" surgió en 2007 de la mano de MySpace pero comenzó a hacerse más tangible con la aparición de una polémica a raíz de la salida al mercado de algunas aplicaciones puntuales. En principio, la definición de hipergerenciación podría resumirse en la "capacidad de entregar contenido publicitario a segmentos específicos basados en intereses en una red".

¿Cómo funciona el algoritmo de Happn?

Cuando lanzamos quisimos traer un enfoque fresco que no existía en el ámbito de la industria de las citas: la vida real. No creemos en los algoritmos para armar parejas sino en la magia del amor. Y esto es lo que prometemos: emoción, magia, autenticidad. Más allá de las citas, nuestra misión, gracias a una combinación única de hiper geolocalización y tiempo real, está en facilitarles a nuestros usuarios reconectar con su alrededor, porque todo comienza en la vida real y la vida te ofrece orgánicamente las opciones y oportunidades que necesitás. Cada usuario tiene su propio timeline que reúne a las personas que se cruzaron recientemente, arriba de todo.

¿Cree que en el futuro la mayoría de las relaciones se formarán a través de apps de citas?

El romance es una necesidad universal y también es parte de la vida: pasar de estar soltero a estar en pareja varias veces. A su vez, hemos visto un gran crecimiento de usuarios en estos dos últimos años y nuevas demografías utilizando más aplicaciones de citas así como nuevos competidores. Esto significa que hay una verdadera necesidad de servicios de citas. Del total de personas con las que uno se cruza son pocas con las que se interactúa fácilmente. Ya sea por la falta de tiempo o simplemente por estar muy ocupado. Puede ser que compartas el mismo transporte todos los días o tomes café en el mismo lugar y no hayas hablado nunca. Este entendimiento es lo que le trajo a Happn mucho éxito en poco tiempo.

¿Las apps de dating no quitan la espontaneidad?

Pensá que en este caso la persona que te aparece en la timeline ya está en tu vida diaria; te la cruzaste. Siempre aconsejamos a los usuarios que den el primer paso, sabemos que se necesitan dos personas para formar una pareja y no se debería esperar que el otro haga todo. Una vez que la conexión entre las dos personas está funcionando, espontáneamente y con la magia de la primera cita, la relación puede seguir creciendo y continuar offline.

¿Es posible que el algoritmo me conozca más que lo que me conozco yo a mí mismo?

La tecnología no es un mecanismo que tome las decisiones por nosotros. Por el contrario, es un asistente que analiza nuestras experiencias pasadas y realiza predicciones. Detrás de los algoritmos siempre hay seres humanos.