¿Dijo la verdad el diputado Ameri cuando lo agarraron “in fraganti”? Parece que sí

Ayer por la tarde, el entonces diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta, Juan Ameri, protagonizó junto a su pareja un escándalo durante la sesión de la Cámara de Diputados que tenía lugar de forma virtual y era conducida por el presidente de dicho cuerpo, Sergio Massa.

Como es de público conocimiento, se lo vio a Ameri tocando los pechos de su pareja, Celeste Burgos, a la vista de todos los que estaban observando la sesión virtual que se realizó a través de la plataforma de comunicación Cisco Webex. Acto seguido, Massa suspendió al diputado que en las primeras horas del día siguiente envío su renuncia. Este evento tuvo una importante repercusión en medios de todo el mundo.

Pero, además de los memes que llenaron las redes, quedó una duda dando vueltas en el aire: en un intento de defenderse, durante la primera entrevista que dió tras el incidente, al programa "Mejor país del mundo", de Radio Con Vos, Ameri dijo: "Estaba sesionando, se cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis, se hizo hace diez días una operación de implantes mamarios. ‘Mirá, quedaron bien, qué se yo, pero mirá, esta no bajó, y mirá las cicatrices’. ¿Te puedo dar un beso?, le digo, y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso, es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente”.

Pero, ¿eso es así? ¿Cuándo se pierde la conexión y luego esta vuelve, el sistema se reconecta automáticamente? ¿O era una simple excusa producto del mal momento?

La respuesta es afirmativa, el ahora ex diputado dijo la verdad. "Si se corta la conexión y el usuario no cierra la sesión de Webex, se conecta de nuevo automáticamente", indicaron desde la filial de Cisco en la Argentina ante la consulta de este medio.

Cómo funciona el sistema

En los primeros días de mayo, en la Cámara de Diputados se instaló un videowall semicircular para realizar las sesiones virtual del Congreso de la Nación. El sistema fue equipado con 10 pantallas para que sean capaces de mostrar de forma simultánea a los 220 legisladores que se conectan de forma remota, según informó oportunamente Juan Manuel Cheppi, secretario general de la Cámara.

El sistema fue implementado por la comisión de Modernización de la Cámara de Diputados e incluye con el sistema de Webex, la plataforma de videollamadas de la estadounidense Cisco.

Para participar de cada sesión, los diputados y diputadas siguen una serie de pasos para dar su presente de forma remota vía internet a través de una conexión privada virtual (VPN), dijo Cheppi durante la presentación del protocolo para las sesiones virtuales.