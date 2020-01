Dejó su trabajo de ejecutiva para ser la "Marie Kondo argentina": ya la eligen Easy y otras marcas

La mochila prolija, los peluches por tamaño: desde chiquita que Delfina Tillous se asume como ordenada. “La organización siempre fue algo natural en mi vida y, a medida que fui creciendo, lo apliqué en mis diferentes etapas”, dice quien atiende en Internet bajo el alias de Tips y TOCs (@tipsytocs), una cuenta en Instagram que da consejos para tener una vida bajo control.

Desde cómo organizar un placard hasta quitar manchas de la ropa, pasando por cómo viajar organizadamente con mascotas. La cuenta de Tips y TOCs se constituye como un espacio para compartir soluciones a cualquier tipo de problemas o situaciones cotidianas del hogar. ¿Y de TOCs? “¡Poco!”, se ataja Tillous. “El nombre surgió como un chiste, como un juego de palabras. Tengo un solo TOC que no voy a revelar, pero todo los demás, en la cuenta son tips para poder ser más eficientes con el uso de nuestros espacios y de nuestro tiempo”, reconoce.

Por estos días, es común tildar de “obsesivos” a las personas ordenadas que aplican un método de organización en sus casas y trabajos. Y, aunque lo niegue, ella es un poco obsesiva. “La realidad es que somos personas que se dieron cuenta que se puede vivir mucho mejor siendo organizados, aprovechando mejor los tiempos y los espacios”, revuelve.

Por eso, también, Delfina dejó su trabajo en el área de Comunicaciones Internas de un laboratorio farmacéutico y se independizó, tratando de buscar su propio orden. Entonces, ¿pudo encontrarle la vuelta y vivir de Tips y TOCs? “¡Te lo cuento en unos meses!”

Delfina es lo que se dice una “cleanfluencer”: una referente digital que da consejos de organización de espacios y limpieza. Con su cuenta de 75.000 seguidores, Tips y TOCs trabaja con emprendedores y marcas comerciales. “Trato de elegir bien las alianzas para que le sirvan tanto a mí como a mis seguidores”, comenta. Y ya hace un año que colabora con Easy brindando cursos presenciales en sus tiendas y dando tips en su cuenta.

Para generar contenido, Delfina prefiere trabajar con canjes de productos de emprendedores (“Es mi manera de apoyarlos”) y, en su reverso, cobrarle un presupuesto a las grandes marcas. Y, con un público 95% de mujeres y 5% de hombres de entre 24 y 45 años (lo apunta con naturalidad: su obsesión es también conocer a su audiencia), sabe que el contenido que más le funciona –entre otras cosas-- tiene que ver con los tutoriales sobre cómo realizar determinada técnica.

¿Qué es lo que más odiás del desorden?

Me exaspera bastante cuando alguien usa un objeto, cualquiera sea, y no lo vuelve a colocar en su lugar. ¡Dejarlo fuera de su lugar le lleva el mismo tiempo que guardarlo en el lugar asignado! ¿O no? En casa, por suerte, todos somos ordenados y la convivencia es muy pacífica. Incluso, Vito, nuestro perro, ya aprendió las mañas y hábitos. Esto demuestra que todos, absolutamente todos, podemos aprender a ser un poco más organizados.

H HERNÁN PANESSI