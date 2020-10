Cumple años Bill Gates: cómo llegó a ser el más rico del mundo y por qué abandonó todo

El segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates, cumple 65 años. En 1970, Bill Gates recién terminaba sus estudios secundarios. Lo único que le apasionaba era hackear y por eso se escapaba de sus clases de matemáticas. No todos fueron éxitos en su vida: al principio de su carrera, desarrolló una empresa para leer el tráfico web y fracasó. Luego de ir a Harvard, reescribió el lenguaje BASIC para Altair. Más tarde, abandonó Harvard para perseguir su sueño: vendió el lenguaje de programación BASIC y fundó su propia startup. Así nació Microsoft.

Un recorrido por la vida de Bill Gates

Bill Gates en sus inicios.

A los 19 años, en abril de 1975, Bill Gates fundó Microsoft junto a Paul Allen. En tan solo ocho meses, ganaron US$ 16 mil. Tres años más tarde, Gates tenía 23 años y su empresa Microsoft había ganado más de US$ 1 millón.

En 1979, cuatro años más tarde de su fundación, ya facturaban US$ 2.500.000 y no paraban de expandirse: abrieron oficinas en Seattle y contaban con más de 25 empleados. Para atraer a más empresas, compró por US$ 50.000 varias licencias exclusivas de software en 1980, las que adaptó a los servicios de la compañía. Gates vendió este modelo de negocios a IBM y se negó a compartirle el código del sistema operativo. Por tanto, empezó a vender copias del software.

Sin embargo, Microsoft no fue la primera empresa que fundó Gates: a los 17 años, fundó Traf-O-Data en 1972 luego de la muerte de un amigo de la juventud.

Gates en la presentación del mítico Windows 95.

Traf-O-Data fue fundada por Bill Gates (17), Paul Gilbert y Paul Allen (19). El objetivo de la empresa era analizar y leer datos en bruto de los contadores de tráfico de las carreteras para escribir informes para los ingenieros de tráfico. Los tres fundadores seguían siendo estudiantes de Lakeside.

Trabajaban con computadoras con procesadores Intel 8008 y CP/M como sistema operativo. Colocaron contadores neumáticos a los costados de las carreteras y mangueras de goma que creaban un golpe de aire al pasar por encima de las ruedas de los vehículos: cada golpe de aire, se registraba en un rollo de cinta de papel. Así funcionaba el contador en los años 70’. La hora y el número de ejes perforaban un papel en patrones de 16 bits. Estos datos luego eran traducidos para los ingenieros de tráfico.

El nuevo objetivo de los tres fundadores era desarrollar una máquina que leyera las cintas perforadas de papel automáticamente: comenzaron a escribir programas y hasta reclutaron empleados para que transcriban manualmente los datos. Y lo lograron: lanzaron una máquina con procesador Intel 8008 y un lector de cinta.

Traf-O-Data 8008: lector de cinta, manual de instrucciones y tarjeta de visita de la empresa.

La compañía cerró tres años más tarde, en 1975 ya que la gobernación de Washington decidió hacer de manera gratuita la misma tarea que realizada Traf-O-Data. Esta experiencia les sirvió para hacer funcionar Microsoft, un rotundo éxito. Paul Allen cuenta que en este proyecto no solo aprendieron a crear software sino que también hardware y a emular microprocesadores.

La historia del joven Bill Gates

A los 13 años, escribió su primer juego tipo tres en línea single player con una computadora General Electric y terminales Teletype Model 33 ASR. Esta computadora estaba en su escuela en Seattle. Bill Gates, Paul Allen (cofundador de Microsoft), Rick Weiland (segundo empleado de Microsoft) y Kent Evans (que falleció en un accidente) fundaron un club geek de programadores al que llamaron “Lakeside Programmers Club”. La idea se le ocurrió a Paul.

Gates, 1977.

En ese entonces, Computer Center Corporation “prestaba” computadoras. Los cuatro solían alquilar ordenadores para poder trabajar y jugar. Un día, el centro de computación los encontró buscando fallas al sistema operativo de las computadoras para poder usarlas más tiempo y de forma gratuita: la empresa se enojó y les prohibió alquilar computadoras. Al tiempo, volvieron con una oferta: encontrar errores y vulnerabilidades en el software de la empresa a cambio de usar los ordenadores.

Gracias a este acuerdo, Bill Gates comenzó a indagar en lenguajes de programación como Fortran, Lisp o lenguaje de máquina. Desafortunadamente, la empresa cerró dos años más tarde.

Un profesor del colegio en Lakeside, Seattle le ofreció a Bill Gates y a Kent Evans automatizar el sistema de organización del instituto. A cambio, obtuvieron beneficios para utilizar las computadoras del colegio y derechos de autor sobre el software.

El rol activo del empresario durante la pandemia

Bill Gates se volvió una personalidad activa frente a la pandemia. En múltiples ocasiones, el millonario habló sobre la nueva normalidad que impuso la pandemia, cuándo terminaría y sus vacunas preferidas. Según el filántropo, se volverá a la normalidad cuando termine el 2022 mientras que en los países ricos verán el fin de la pandemia en 2021.

Durante una entrevista con el canal NBC News, Gates señaló que la humanidad solo podrá volver a la vida normal tras la pandemia cuando exista una vacuna "súper efectiva" y asequible. "La única forma de volver completamente a la normalidad es obtener una vacuna que sea súper efectiva y esté disponible para muchas personas", aseguró.

La fundación Bill Gates y Melinda Gates cuenta con fondos que exceden los U$S 40 mil millones. Su fundación solía dedicarse plenamente al HIV, la malaria y el polio; hasta la llegada de SARS-CoV-2. "La actual crisis mundial puede informar nuestra respuesta a la próxima", reflexionó Gates. "La línea de innovación sobre la ampliación de los diagnósticos, las nuevas terapias y las vacunas es realmente impresionante".