Cuál es el "costo oculto" de pedir por Amazon y que te lo lleven al hotel

Comprar en el exterior suele ser más barato que hacerlo en el país pero hay un pago extra que no se tiene en cuenta habitualmente.

Comprar por Amazon o algún otro servicio de e-commerce cuando se viaja afuera de la Argentina se convirtió, en estas épocas de necesidades globalizadas, casi en un fin en si mismo: uno planea las compras como parte integral de la travesía.

Hay varias cuestiones a tener en cuenta y que no se suelen considerar hasta que se hace la compra. Una de ellas es la fecha de entrega ya que hay que hacer el pedido para que llegue con tiempo de sobra para que pueda retrasarse uno o dos días, si eso fuera posible. En todo caso, particularmente Amazon tiene una política de devoluciones y refunds que, en caso de que no llegue, hace que uno no tenga que perder el dinero.

Lo primero que hay que considerar es que para enviar al hotel hay que mandar el paquete a nombre del titular de la habitación. En los Estados Unidos se pide nombre y apellido, dirección en formato de allá (va la altura de la calle y luego el nombre, después la ciudad, la sigla del estado -provincia- y el código postal) y un teléfono del hotel. Googleando el nombre exacto del hotel, dirección incluida, va a aparecer rápidamente. Por ejemplo:

Nombre y apellido

Hotel Ceasars Palace

3570 Las Vegas Blvd. South

Las Vegas, NV 89109

Un gasto extra que (casi) nunca se tiene en cuenta es el dinero que cobra el hotel para recibir y guardar los paquetes que se les envían. ¿Cómo funciona?

Los hoteles cobran pueden cobrar los paquetes de diferentes maneras (hay quienes no los cobran pero cada vez son los menos). Algunos cobran por paquetes recibidos mientras que otros tiene una cantidad de envíos gratis antes de empezar a cobrar y están los que no cobran por recibirlo pero si por guardarlo. Finalmente, están los que cobran por todo.

Valgan dos experiencias y un ejemplo. En Las Vegas (y otros lugares), la cadena Ceasars cobra por paquete y por peso. Hasta 500 gramos, US$ 6; y entre medio kilo y 12, US$ 12. En el caso del W San Francisco Hotel, los cobros están alrededor de los US$ 8 por paquete recibido. Esto sin considerar que sin los llevan a la habitación hay que dar propina (algo que en los Estados Unidos es tan natural como el agua y esperado por cualquier empleados que realiza un servicio). Es decir que lo que uno se ahorra, en ocasiones, por comprar en los Estados Unidos

Lo mejor, en cualquier caso, es averiguar antes de reservar el hotel para evitar encontrarse con sorpresas, es llamar o comunicarse vía mail. Un ejemplo:

Una solución para evitar este pago es utilizar un locker de Amazon para recibir el envío, ya que usarlo viene sin cargo. Al momento de comprar la plataforma propiedad de Jeff Bezos da la posibilidad. Para chequear si está cerca del hotel, hay que ir al siguiente enlace donde se puede buscar por código postal, dirección, nombre del locker o incluso nombre del lugar. El único tema es que no todos los vendedores externos que trabajan en el e-commerce envia a esos lockers.