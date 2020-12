Creó a Mamá Luchetti, quedó en bancarrota pero ahora enseña sus trucos y cobra en dólares

YouTuber o no, hay que entender cómo funcionan los canales: si lo querés para consumo masivo o para que aprendan tus pares”. Casi como una declaración de principios, Tomás García, uno de los más curiosos hits de YouTube cosecha 2020, se abraza a la figura del docente digital. “Mi prioridad es poder dedicarme a enseñar”, devela. En el último tiempo, García trabajó en publicidad, se especializó en realidad aumentada y hoy se destaca como uno de los pocos divulgadores de herramientas narrativas. “Quiero divulgar pero con una historia que enganche”, explica.

Cuando estudiaba Diseño de Imagen y Sonido en la UBA ya se manijeaba con el Flash. Un día, cayó a sus clases con un mini-CD con un juego interactivo y todos fliparon. “Una compañera se lo pasó a su tío que tenía una agencia de publicidad y me contrataron”, cuenta. Era Doble A, la productora de Esteban Sapir y Gonzalo Agulla. Después de unos años de trabajo (“Los suficientes como para odiar el laburo en agencia”), de trabajar en publicidades para Personal y de colaborar en los créditos del film La Antena, se lanzó al mundo freelance. Y terminó diseñando banners de alargamiento peneano.

Julián Serrano, el youtuber con millones de seguidores que hoy se quiere ir del país a "juntar cocos a Australia" El influencer Julián Serrano (27) se expresó a favor de los argentinos que emigran al exterior para buscar nuevas oportunidades. El famoso apuntó una vez más contra las medidas económicas del Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que se iría "a Australia a juntar cocos".

Un poco asqueado, largó todo y abrió Peppermelon, su propia productora. Ahí, se destacaron con el diseño y la creación del personaje de Mamá Lucchetti. Pero la cosa se descontroló y, de soñar con animar en 3D Max y convertirse en la Pixar doméstica, terminaron arrastrando un tendal de deudas.

En 2015, abrió su propio estudio bautizado Tomás García. Hizo el rediseño de MTV Internacional basándose en machine learning y algoritmos. “A ojos de hoy se convierte en una ironía de Black Mirror”, explica. También se encargó de Mind Gamers, el programa de Red Bull. Y hasta dirigió comerciales animados para Egipto y Arabia Saudita.

Sin embargo, García le puso un freno a todo y se entregó a la experimentación: “Durante cinco meses agarré trabajo y usé todo ese tiempo para aprender realidad aumentada”. Y de tanto jugar, logró la viralidad con un video en el que un Falcon X aterrizaba en su patio. Como lo grabó y compiló con su iPhone, recibió el llamado de Apple: “Hey, no te conocíamos, ¿en qué andás?”, le preguntaron. “Me encontraba cómodo con estos experimentos, pero siempre me quedaba corto para divulgarlos”, cuenta.

Así las cosas, después de años de hacer y hacer, llegó el momento de contar y contar. Se abrió un canal de YouTube (23.000 seguidores y apenas unos US$ 93 de facturación), un Twitch (otros US$ 25 en suscripciones) y empezó a develar la cocina de su trabajo. “Quiero hablar de creatividad de manera genuina y no como un ladri de publicidad.”

Y en sus videos, explicaciones amenas a temas complejos: cómo aprender machine learning like a virgin, cómo imaginan las computadoras vía deep fake y cuál es el secreto de la realidad aumentada. “No quiero que lo que hago sea masivo, quiero que sea sustentable”, cierra. Por caso, para su último curso de “falopita” (así llama al universo de chiches 3D, diseño y realidad virtual) ya se anotaron unas 1.300 personas.

H Hernán Panessi