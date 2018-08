Con este video que da "escalofríos" despidieron para siempre a Manu Ginobili

Emanuel "Manu" Ginobili se despidió ayer de las canchas de la NBA y del basquet todo. Y lo hizo en Twitter, en donde el deportista argentino --radicado en los Estados Unidos desde hace más de una década-- suele comunicarse con sus seguidores en inglés y en castellano.

Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS! pic.twitter.com/FtFqpTwFRq — Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018

Desde 2002, cuando se incorporó a los Spurs, los ingresos de Manu crecieron exponencialmente. En su primera temporada, su salario anual se arregló en US$ 1.325.000 y en la siguiente en US$ 1.457.500. Pero gracias a sus descollantes actuaciones, en 2004/05 se ubicó a la par de Tim Duncan y Tony Parker, las otras dos figuras del equipo. Así su sueldo llegó hasta los US$ 6.603.500. Ya con dos campeonatos ganados su cachet fue en alza, con US$ 7.428.937 para 2005/06, u$s 8.254.375 en 2006/07, US$ 9.079.811 en la 2007/08, US$ 9.905.248 en 2008/09 y US$ 10.728.130 en la siguiente, según publicó hoy El Cronista.

Sin embargo, lo realmente emotivo fue la despedida que le hizo su equipo en Twitter. El video es realmente emotivo y, según reportaron sus fans en la red social del pajarito, dio "piel de gallina". Miralo:

Los fans, extasiados:

El mejor deportista de los últimos 20 años, sin duda es @manuginobili. Por rendimiento, ejemplo de trabajo, dedicación, y perseverancia, por humildad y tener clarísimo la comunicación en todo lo que hizo profesionalmente.https://t.co/utTmJXgJvP #Manueterno — Augusto Erbin �� (@augustoerbin) August 28, 2018

Preciosa página que la NBA y los Spurs le han dedicado a Manu Ginobili. Todos sus mates, asistencias, euro steps y muchos más vídeos. #GraciasManuhttps://t.co/grUC6ckNCJ — Víctor Devís (@vicdesa) August 28, 2018