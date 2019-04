Con estas trucos de Bill Gates, nunca más te va a olvidar algo que leas

Bill Gates suele ser noticia más allá de las cuestiones de negocio o las financieras. Sus recomendaciones anuales de libros suelen ser esperadas por muchos para decidir sus lecturas y, además, tiene por costumbre dar consejos sobre temas varios.

Por ejemplo, este año recomendó leer “The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness”, del ex monje budista Andy Puddicombe. Puddicombe fue "la persona que hizo que me convirtiera en un creyente”, expresó el ex CEO de Microsoft, ya retirado.

En esta oportunidad, el cofundador de Microsoft -la creó junto con el recientemente fallecido Paul Allen- es noticia por un video publicado por el medio digital Quartz. En él cuenta su "truco" para recordar todo lo que lee. Para Gates, la clave está en el contexto: "Si lees lo suficiente, hay una cierta similitud entre ciertos conceptos que hace mucho más fácil el aprendizaje, porque esta cosa es igual que esta otra. Si tienes un marco general o global, ya lo único que tienes que hacer es colocar todas esas cosas en él".

Si uno está interesado en la ciencia, por ejemplo, tiene que leer "las historias sobre los científicos cuando todavía no habían descubierto nada y las intuiciones que tuvieron y que más tarde les permitieron llegar al avance que patentaron; está el orden cronológico, el mapa y las ramas científicas".

"En un tablero de ajedrez pones las piezas de forma aleatoria y le pides a una persona que es un experto en el juego que las memorice. Jamás podrá conseguirlo, ya que todo lo que saben sobre posiciones de ajedrez es relativo a la forma lógica en la que se desarrollan las partidas", detalla Gates. "Por lo que si les muestras una posición incorrecta o ilógica dentro de los códigos internos del ajedrez, ellos nunca podrán aprender esas posiciones, su sistema de codificación mental no está preparado para retenerla."

Cuando uno entra a un área nueva de conocimiento el gran tamaño del mismo puede funcionar como elemento disuasorio. "Al principio es muy desalentador", admite Gates. "Pero luego, a medida que consigues establecer una serie de mapas mentales o esferas, todas las piezas comienzan a encajar."

Lo que quiere decir Gates es que no hace falta saber todo de un tema sino conocer sus aspectos generales para luego poder relacionarlos y tenerlos en cuenta cuando se piensan otras áreas del conocimiento, dado que en ocasiones suelen estar muy relacionados.