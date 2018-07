¿Cómo se hizo la campaña anti-piratería más grande en la historia de los mundiales de fútbol?

La industria de la TV y los medios de comunicación se están transformando para adaptarse a la nueva manera de consumir de los espectadores: la multiplataforma es la nueva forma de ver espectáculos en vivo. Durante este Mundial, el 80% de los usuarios de internet manifestaron querer consumir repeticiones de los partidos inmediatamente después de ocurrido el hecho en TV.

Para poder satisfacer esta demanda en eventos LIVE anteriores, las redacciones de sitios de noticias tuvieron que recurrir a métodos alternativos de captura de la señal.

La tecnología genera grandes cambios y crea enormes y nuevos desafíos. La televisación de la Copa del Mundo Rusia 2018 puso de manifiesto la necesidad de diseñar la estrategia de disponibilidad de contenidos más grande de todos los mundiales de fútbol.. Esta logística se fundó en base a dos aspectos fundamentales: por un lado, contar con una herramienta de News Access que permita a los sitios de noticias acceder al contenido de forma fácil y rápida y, por el otro, obtener un control sobre la piratería en Latinoamérica. Fundamental para garantizar que no sean vulnerados los derechos del licenciatario más grande de Latinoamérica: DIRECTV.

Este año, DIRECTV se alió con Welo.tv, una plataforma tecnológica que disponibiliza los contenidos de las señales de TV lineal para su edición y publicación a usuarios autorizados. Welo.tv aporta una solución sencilla y útil para todos los sitios de noticias que desean publicar en sus portales contenido de las señales lineales con total control de su creador o titular de derechos.

Desde el 14 de junio y hasta el final de La Copa, editores y periodistas de redacciones digitales de noticias de la mayoría de los países de Latinoamérica pudieron registrarse para acceder a todos los contenidos de la señal DIRECTV Sports en HD de forma legal y gratuita. Gracias a esto tuvieron la oportunidad de generar sus propios clips con los mejores momentos de cada partido, para luego embeberlos en su sitios web y compartirlo con sus lectores.

Con este simple proceso se logró un control en la disponibilización del contenido por parte de DIRECTV, al tiempo que absolutamente todos los medios online pudieron disponer de las mejores jugadas, goles, faltas y victorias para compartir con sus lectores de forma autorizada.

Para tomar dimensión del alcance de la iniciativa cabe mencionar que durante El Mundial fueron más de 90 millones de visitas las que tuvo el contenido de DIRECTV en el mundo online a través de Welo.tv y fue utilizado por más de 100 medios digitales Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Un promedio de 3.3 millones de clicks por día y definitivamente un volumen de contenidos imposible de monitorear y controlar en tiempo real de no ser por la tecnología utilizada.

Para ver las repeticiones del partido en el mundo digital, los dispositivos preferidos fueron los teléfonos móviles en 62%, computadoras y laptops 35% y las tablets en un 3% y, el rango etario con mayores niveles de consumo de noticias del Mundial fue el de quienes tienen entre 24 y 35 años, con una participación mayoritaria de los hombres 58% y las mujeres 42%.

Por su parte, los partidos de Argentina VS Croacia, Perú VS Francia, Argentina VS Francia y Uruguay VS Portugal fueron los contenidos favoritos por los latinoamericanos. Un dato curioso es que, para sorpresa, los lectores de portales de noticias siguieron muy de cerca el desempeño del equipo coreano en los partidos que disputó contra México y Alemania.

Un gran insight a destacar apunta al comportamiento de los usuarios respecto a la visualización de los contenidos en los sitios de noticias: el 80% de las visualizaciones de clips embebidos en sitios de noticias se dió entre los 30 y 75 minutos posteriores al hecho en vivo. Pasado ese tiempo, las visualizaciones comienzan a bajar drásticamente. Esto nos da la pauta de que el usuario está buscando ver videos online lo más rápido posible y con la mejor calidad posible, para luego perder el interés rápidamente.

Por Pablo Verdenelli, CEO de Welo TV.