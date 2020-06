Aurora Home Festival, un evento virtual que es "casi" un concierto real

Aurora Home Festival es un evento que va a recrear un festival casi como los reales, y que por razones de cuarentena están suspendidos. Cuenta con varios escenarios, bar, salas de workshops, todo para recorrer a través de una plataforma virtual con la idea de recaudar dinero para los músicos afectados por la paralización de la industria debido al coronavirus.

Será 100% activo según argumentan. Es decir que se va a poder ir a otros espacios virtuales y conocer gente de otras partes del mundo.

Se trata de un proyecto independiente. La idea nació de emprendedores, músicos y artistas mendocinos que crearon una plataforma ultra tecnológica para desarrollar este festival.

El evento se desarrollará el 18, 19 y 20 de julio y se transmitirá a través de la página oficial www.aurorafestival.art

Los visitantes podrán recorrer a través del sitio web tres escenarios virtuales en simultáneo con músicos, djs, y artistas de distintas disciplinas oriundos de diferentes partes del mundo como Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, Suiza, Francia, España, Arabia Saudita, Portugal y Japón.

En el extenso line-up aparecen Sofi Gelardi, Fosky (Barcelona), Alejandro Mosso (Berlín), Guti (Berlín), Richie Hell, DIBIDABO (Rusia), Fernanda Alemán (Barcelona), Chiara Paraviccini, Villa diamante & Rumbo Tumba, Sari (Suiza), One of them (New York), Nomad (Mexico), Jeme (Arabia Saudita), y Pussy Riot (Rusia), entre muchos más.

El Aurora es un festival mendocino surgido hace dos años, el cual hace culto a los sonidos, la naturaleza, los Pueblos Originarios y la Pachamama.

PH PABLO HECKER