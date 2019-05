CEO de Telefónica: "WhatsApp lo tuvimos que haber inventado nosotros"

La era de las telecomunicaciones continúa con su crecimiento. Cada día, miles de empresas buscan la mejor forma de posicionarse para generar nuevas fuentes de ingresos, consolidarse, hacerle frente a las compañías ya consolidadas. No obstante, aún en ese sector de compañías ya afianzadas, algunas reconocen que deben aún aggiornarse a los nuevos cambios.

El presidente de Grupo Telefónica, José María Álvarez-Pallete, es uno de los ejecutivos líderes de una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del planeta. Y como tal, conoce a la perfección el poder de sus palabras.

Desde hace poco más de tres años, más precisamente desde el 8 de abril de 2016, tiene a su cargo la totalidad del grupo. Álvarez-Pallete arribó a Telefónica en febrero de 1999. Desde entonces, ocupó diferentes cargos en las principales áreas del grupo. Primero lideró el negocio latinoamericano y luego, el europeo.

Antes de su arribo a Telefónica, Álvarez-Palleta vivía en Indonesia, país en el que trabajaba en la sección de finanzas de la compañía CEMEX. Allí se especializaba en temas de monedas emergentes, exposición de riesgos y demás. En ese momento estaba allí por la devaluación de la rupia y demás.

En Telefónica buscaban a alguien que tuviera cierta especialidad; acababan de entrar muy fuerte en Brasil. En febrero de 1999 viajó a España y entré en Telefónica Internacional como responsable de finanzas.

A los 7 meses de entrar, en septiembre de 1999, fue designado responsable de finanzas de todo el Grupo Telefónica. Apenas tenía 34 años.

Luego de tres años en ese sector, le ofrecieron ir a América latina. “Fue una época muy dura y muy intensa. Pero el negocio se reinventó e hicimos un montón de cosas súper interesantes. Después, en 2006, se fusionaron las fijas y los móviles, y por lo tanto pasé a llevar todo Latinoamérica (fijos y móviles) durante 9 años”, añadió.

En septiembre de 2011, el ejecutivo otra vez cambió de puesto y pasó a liderar la sección europea de la firma. Su travesía porAmérica latina lo llevó a dormir 768 noches en un avión, es decir, más de dos años.

Después de estar un año en Europa, fue designado consejero delegado en septiembre de 2012. Luego, a partir de abril de 2016 hasta la actualidad, el ejecutivo comanda la totalidad del Grupo Telefónica.

En el transcurso de una reciente entrevista, Álvarez-Pallete remarcó que la aplicación de mensajería WhatsApp “lo tuvimos que haber inventado nosotros”, mediante un exhaustivo análisis del nuevo escenario generado por el uso masivo de distintas apps en el contexto de la era digital.

De todos modos, el ejecutivo mostró su escepticismo sobre el futuro de algunos nuevos modelos de negocio al vaticinar que “muchos de ellos no serán sostenibles” si se los analiza bajo los “parámetros” de lo que se les exigirá en el corto y mediano plazo.

“Lo último que quieres es ser regulado, así que anticípate, sé proactivo, paga impuestos, comparte ingresos. Un ejemplo de esto es el roaming. A nosotros nos encantaba el roaming, pero ¿hasta qué punto era sostenible? WhatsApp lo tendríamos que haber inventado nosotros, ¿por qué no lo inventamos? Porque nos daba palo (nos daba pereza) compartir. Hay cosas que la tecnología va a hacer posible, y más vale que te anticipes", enfatizó Álvarez-Pallete en diálogo con el sitio Hipertextual.

El directivo también se refirió sobre la neutralidad en la red e hizo hincapié en que “como concepto está quedando obsoleta”.

“Nosotros creemos en ella como valor. Pero, más allá de eso, no hemos encontrado un producto que nos permita sacar ventaja de no ser partidarios de la neutralidad de la red. La pregunta es hasta donde llega la red. ¿Es el móvil parte de la red? Porque si esto es parte de la red, esto no es neutral. No es neutral porque tiene un sistema operativo propietario y solo hay dos sistemas operativos. Y no es neutral porque aquí llega WhatsApp que está cifrado de extremo a extremo. Y por lo tanto ya existe un elemento de la red, si esto es un elemento de la red, que no es neutral”, detalló.

En ese sentido, remarcó que “el mundo móvil” hizo que aquello de la neutralidad de la red “quedara obsoleto, aunque podemos pretender que no y seguir".

Por otro lado, el ejecutivo utilizó una expresión argentina como “remar en dulce de leche” para describir los problemas que muchas veces se tienen al implementar cambios en una organización grande como Grupo Telefónica.

“Los argentinos tienen una expresión que es ‘remar en dulce de leche’. Hay veces que sientes que esto es como remar en dulce de leche porque querrías ir mucho más rápido de lo que vas. Y hay días que te vas a casa con un subidón tremendo porque crees que lo has hecho bien”, explicó.

Al ser consultado sobre cómo analiza el trabajo en la compañía, lo definió como “apasionante, intenso y un reto”. “Hay veces que te abruma la responsabilidad. Pero la historia de Telefónica te obliga a responder. Entonces es una mezcla de sensaciones”, completó.