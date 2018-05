MIT Sloan: Transformando la revolución del Fintech

La Escuela de Negocios del MIT Sloan, a través de su oficina para Latinoamérica, junto a la organización empresarial IDEA, organizará el 29 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires la primera conferencia sobre las nuevas tendencias e innovaciones en materia de fintech (tecnología financiera). El programa incluirá presentaciones y talleres a cargo de seis destacados profesores de la prestigiosa universidad norteamericana y especialistas locales.

Esta incluirá a profesores de renombre internacional, emprendedores, reguladores, funcionarios del gobierno y académicos para discutir cómo las nuevas tecnologías financieras están transformando la industria.

Entre los speakers del MIT se encuentran Tavneet Suri, Profesora Asociada de Economía Aplicada; Roberto Rigobon, Profesor de Management de la Society of Sloan Fellows y Profesor de Economía Aplicada de MIT Sloan; Silvio Micali, Profesor de Ingeniería de Ford e investigador del Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial del MIT; Christian Catalini, Profesor de desarrollo de Carreras de Theodore T. Miller y profesor Asistente de Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gestión Estratégica de MIT Sloan; John Williams, Profesor de Ingeniería de la Información, Ingeniería Civil y Ambiental en el MIT y Chester Spatt, Distinguido profesor visitante, Golub Center for Finance and Policy de MIT Sloan.

"Durante la última década, el sector fintech se ha convertido en uno de los de mayor crecimiento de la industria de la tecnología y hoy se encuentra a la vanguardia de la innovación", declaró Roberto Rigobon, director del claustro docente del MIT Sloan y profesor de Economía Aplicada en esa escuela y quien disertará acerca del El futuro de la industria financiera: Data y Fintech.

"En su esencia, la fintech consiste en valerse de la tecnología para resolver problemas financieros apremiantes", agregó Rigobon. "Esto abarca desde ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones sobre dónde colocar su dinero, utilizar análisis de datos para promover la eficiencia comercial, impulsar el espíritu empresarial mediante la cadena de bloques, expandir el uso de pagos móviles en el mundo en desarrollo para que el sistema económico sea más justo. Nuestro programa presenta las aplicaciones de fintech más actuales y de vanguardia y traza un rumbo para su futura evolución en América Latina y más allá".

Cronograma completo

08:00-08:30 am Acreditación + Coffee de bienvenida

08:30-08:45 am Apertura

08:45-09:40 am Silvio Micali – “Algorand: Tecnología de un verdadero libro descentralizado”

09:40-10:30 am John Williams – Cyber seguridad y la Web del futuro

10:30-11:00 am Coffee Break

11:00-11:20 am Accenture – Inteligencia Artificial en Fintech

11:20-12:10 pm Christian Catalini – “Principios Económicos de Blockchain”

12:10-01:20 pm Almuerzo

01:20-02:10 pm Tavneet Suri – Finanzas Digitales e Inclusión Financiera

02:10-03:00 pm Chester Spatt – “FinTech y Regulación Financiera”

03:00-03:10 pm ITBA – Concurso de Emprendedores en Argentina

03:10-03:40 pm Coffee Break

03:40-04:00 pm Lucas Llach – Fintech y Argentina

04:00-04:50 pm Roberto Rigobon – “El futuro de la industria financiera: Data y Fin-tech”

04:50-05:00 pm Cierre

Para más información y acceso a la inscripción: www.mitfintechlatam.com