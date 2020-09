Llega una nueva edición del EMMS, el evento de Marketing Digital organizado por Doppler

A esta altura, EMMS es una marca con peso propio y con garantía de ser uno de los eventos más fuertes del 2020. Este año, la decimotercera edición del ciclo de conferencias organizadas por Doppler tendrá lugar del 19 al 23 de octubre.

En el sitio web del evento ya está abierto el registro para quienes quieran participar. Cabe destacar que se trata de un evento 100% gratuito y online, que este año cuenta con el patrocinio de Wayra, el hub de inversión, innovación y apoyo al emprendimiento de Telefónica.

La particularidad es que el evento no tendrá una sino cinco jornadas a lo largo de una semana. Cada día se abordará una industria particular y contará con el patrocinio de compañías líderes de cada sector como VTEX, Digital Bank, IMS, entre otras.

Neil Patel es la figura destacada del line up y se presentará el último día con una conferencia que estará subtitulada para la audiencia de habla hispana. Pero además, el evento contará con prestigiosos speakers de empresas globales como LinkedIn, Waze, McDonald’s, Airbnb, BBVA, entre otros.



Cada jornada comenzará a las 10.30 a.m. (GMT -3). Cabe aclarar que al registrarse para participar del evento, el interesado podrá sumarse a todas las actividades. Cada día abrirá con una Conferencia, continuará con un Caso de Éxito de la industria, seguirá con un Workshop y finalizará con un espacio de Networking exclusivo (excepto el viernes) para usuarios de Doppler.

El último día tendrá una estructura levemente distinta y algunas sorpresas. Se estima que serán más de 25 horas de transmisión a lo largo de toda la semana.

ACTIVIDADES DESTACADAS

DÍA 1 E-COMMERCE

Dimas Gimeno Álvarez, ex CEO de El Corte Inglés con más de 20 años de experiencia en el sector Retail, abrirá el evento con una conferencia sobre el desafío de la Omnicanalidad.

DÍA 2 EDUCACIÓN + HR

La jornada comenzará con una ponencia a cargo de Alan Schulte, Head de la División de Soluciones de LinkedIn para Sudamérica. Hablará sobre la toma de decisiones estratégicas para individuos y empresas a partir del uso de la Red Social, así como del futuro del trabajo y los desafíos de la empleabilidad.

DÍA 3 BANCA + FINANZAS

Esta jornada dedicada exclusivamente a la industria de Banking y Fintech tendrá un Workshop sobre cómo prepararse de cara a una ronda de negocios. El mismo estará a cargo de Ramón Heredia, quien es Director Ejecutivo del mayor ecosistema de innovación financiera de Latinoamérica: Digital Bank.

DÍA 4 TURISMO + EXPERIENCIAS

La industria del Turismo, una de las más afectadas por la pandemia mundial de coronavirus, tendrá una jornada exclusiva con interesantes ponencias. Las nuevas tendencias de viaje post COVID-19 serán presentadas por Carlos Olivos, Head de Comunicaciones para Latinoamérica de Airbnb.

DÍA 5 INNOVACIÓN

Además de contar con la participación de Neil Patel, habrá otras interesantes conferencias para entender el presente y adelantarse al futuro a través de la Innovación. Se destaca la conferencia de Gustavo Orjuela, Head of Partnership and Scouting de Wayra, quien

presentará el modelo de Corporate Venture para acelerar el crecimiento de las empresas a partir de la “experiencia Startup”.

* Al final de las cuatro primeras jornadas se habilitará un espacio virtual de Networking exclusivo para usuarios de Doppler. El objetivo de estas sesiones es conectar personas con intereses comunes, para intercambiar opiniones sobre la realidad que atraviesa cada industria. Sin dudas este es otro de los puntos destacados de la edición 2020 del EMMS.