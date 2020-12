Trabajar desde acá para Amazon y cobrar sueldo dolarizado: pagan $ 200.000 y con home office

El gigante tecnológico Amazon no solo se posiciona como la empresa de retail más grande del mundo sino que también se posiciona como uno de los principales proveedores de servicios de computación en la nube. Amazon Web Services, o mejor conocido por las letras "AWS", es otro de los negocios de la compañía. En esta ocasión, Amazon actualizó su búsqueda laboral en la Argentina y abrió cuatro nuevos puestos de trabajo. El departamento de recursos humanos tiene dos grandes focos de búsqueda: a través de LinkedIn y desde su micrositio Amazon Jobs.

En total, hay 16 búsquedas de trabajo de Amazon en la Argentina. Busca empleados full-time que trabajen desde casa de manera 100% remota.



Cómo ver todos los empleos disponibles

Son solo tres pasos: entrar a la página de Amazon Jobs haciendo clic en este enlace. En el campo ubicación, rellenar con la palabra "Argentina". Por último, hacer clic en el botón de la lupa. Se listarán automáticamente todos los trabajos disponibles.

En promedio, un empleado virtual de la compañía gana entre US$ 16 y US$ 22. Esta tarifa puede aumentar si el profesional está especializado en ciertos lenguajes de programación o diferentes tecnologías.

Cuáles son todos los empleos disponibles



Manager senior y arquitecto de soluciones: Amazon Web Services (AWS) busca a un arquitecto de soluciones, ingeniero de software o sistemas o consultor técnico. Debe haber inglés y español de manera fluida. La búsqueda laboral está disponible en este enlace.

Manager de cuentas startup: AWS busca un profesional con espíritu emprendedor que ayude a startups a migrar a la nube. Requiere de tres a diez años de experiencia en ventas relacionadas a la tecnología o desarrollo de negocios. Todos los requisitos de la búsqueda están disponibles acá.



Consultor DevOps: AWS busca profesionales de la Tecnología de la Información (IT) que sepan trabajar con desarrolladores de software, operadores de sistemas (SysOps) y otros especialistas de IT de producción para supervisar las publicaciones de códigos. Requieren conocimiento en Python, Ruby, Go, Swift, Java .Net, C++ o lenguajes similares. La búsqueda laboral puede verse aquí.



Manager de ventas AWS: buscan un profesional que impulse el crecimiento de tecnologías en la nube. Deberá contar con cinco años de experiencia en ventas relacionadas con tecnología o desarrollo de negocios y experiencia en cuentas corporativas. Para ingresar a la búsqueda hacer clic en este enlace.



Cuánto paga Amazon



Un empleado virtual de la compañía cobra aproximadamente US$ 16 y US$ 22 la hora dependiendo de sus conocimientos en tecnología. Si se trabajan ocho horas con salario mínimo, al mes serían US$ 2.816, unos $239.360 teniendo en cuenta el dólar oficial. Por US$ 22 la hora, serían alrededor de $329.120 al mes.

Según el sitio de sueldos Glassdoor, un arquitecto de soluciones en Estados Unidos gana entre US$ 58.000 y US$ 144.000 al año. A cambio Banco Nación, serían unos $400.000 al mes en la Argentina.

Un consultor DevOps gana US$ 99.600 al año en Estados Unidos, unos $705.500 en la Argentina teniendo en cuenta el cambio Banco Nación, según el mismo sitio.



Según el sitio de sueldos Comparably, un manager de ventas AWS gana en EE.UU. US$ 187.981 al año. En pesos y a cambio Banco Nación, un profesional de esta talla ganaría $1.331.532 al mes.