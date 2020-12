Tiene 23 años y se hizo famoso contando los trucos secretos de las marcas para que todos compren más

Frente a la pandemia, la aplicación de videos cortos TikTok, pensada en un principio para un público más joven, se transformó en una de las más descargadas y, al mismo tiempo, usuarios más grandes encontraron en ella la posibilidad de difundir contenido de diferente tipo.

Los Gen Z y centennials también eligen la plataforma para educarse: cada vez son más los emprendedores y ejecutivos que hablan sobre economía, finanzas e inversiones.

Humphrey Yang es un emprendedor estadounidense con más de 1.2 millón de seguidores en la plataforma. En uno de sus últimos videos explicó por qué los supermercados exhiben televisiones al principio de sus tiendas y se volvió viral.

Según el tiktoker, se exhiben televisiones al principio de las tiendas para "engañar" las mentes de los compradores. Los equipos más caros pueden costar hasta $500.000. Las grandes cadenas utilizan este truco para que los consumidores tengan la impresión que el resto de los productos son más baratos, a comparación de las televisiones.

"¿Por qué ponen televisiones en el frente de las tiendas? Si saben que no voy a comprar eso", le pregunta Humphrey a Costco, la cadena de distribución estadounidense.

"Sí, pero vas a mirar. Y poniendo productos con precios altos al principio de la tienda, conseguimos que compres y gastes más. Sabemos que no vas a gastar US$ 5.000 en la televisión pero ahora el resto de los precios parecerán más baratos. Las personas en Costco gastan más de US$ 130 por esta razón", se contesta el tiktoker.

Esta estrategia de marketing desencadena emociones y apela a lo conativo, obligando a los consumidores a inclinarse por el resto de los productos. Según la neurociencia, las decisiones no siempre son lógicas sino que tienden a estar influidas por emociones.