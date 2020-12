Tiene 20 años, enseña a invertir por WhatsApp para escaparle a la devaluación y lo siguen todos

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a la compra de acciones y de criptomonedas como alternativas viables tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Según datos oficiales de la plataforma de inversiones InvertirOnline, la cantidad de clientes creció 2.200% este año. "El crecimiento durante la pandemia fue impresionante. En el segundo trimestre 2020 registramos récords en todas las variables: más de 1.4 millón de operaciones ejecutadas, 3.5 millones de transacciones procesadas, 40 mil altas de cuentas comitentes", anunció el CEO de la compañía, José Vignoli.

En este contexto, surgieron personalidades como Manuel Couso, un joven inversor que creó a pulmón su propia comunidad de inversores a los 17 años llamada Academia Merval. Fue fundado de manera 100% digital a través de WhatsApp. Hoy, Couso tiene 20 años y estudia Decisiones Financieras en la Universidad de Maryland, Washington D.C., Estados Unidos.

El foro continúa funcionando y analizan mercados, comparten oportunidades, ahorros, opiniones y recomendaciones. Los participantes invierten en brokers y sociedades de Bolsa locales e internacionales.

"Vivimos en un país que transitó dos hiperinflaciones, cuasimonedas, devaluaciones recurrentes, defaults y un sinfín de crisis económicas y monetarias. Siempre entendí como una "obligación" involucrarme en las finanzas", dice Couso a Infotechnology.

El modelo de negocios de la plataforma es una suscripción mediante un abono. Recibe herramientas, información y contenido personalizado.

"Desarrollamos cursos para formar a la gente en esos temas que no se explican en ningún lado, con todos los contenidos necesarios para aprender a invertir y saber cómo cuidar nuestros ahorros. Y a eso le sumamos la comunidad financiera más grande de la Argentina, con miles de personas que no tienen conocimientos especializados en finanzas pero que necesitan tener información valiosa día a día", explica el joven.

En qué invierte Couso

Couso cree en las inversiones a largo plazo y apuesta a empresas que, según el emprendedor, "van a ocupar lugares centrales en la economía del futuro". Desarrolló una cartera diversificada de inversiones y actualmente invierte en acciones de China Mobile, Galicia, Transener y ETF de Salud, entre otras.

"No te vas a hacer rico pero vas a lograr algo más importante, perderle el miedo a invertir", asegura.

Sobre las criptomonedas, piensa que "son un instrumento de inversión más". "Sin dudas proponen una tecnología novedosa y con un horizonte de crecimiento muy prometedor pero no creo, como muchos suelen decir, que van a reemplazar a las monedas que conocemos hoy en día o que el Bitcoin será el nuevo patrón de respaldo", sostiene. Couso sugiere varios motivos: "Fundamentalmente por el hecho que no se pueden emitir. Es decir, hay los Bitcoins que hay. No habrá más de los que el algoritmo permita. Por ejemplo, transitar la pandemia sin emisión, hubiese sido una catástrofe internacional", agrega.

Su meta a largo plazo, es expandir la educación financiera en la Argentina. "Estamos evaluando la posibilidad de elevar un proyecto legislativo de educación financiera y finanzas personales para todos los colegios de la República Argentina. Esperamos contar con apoyo político de todos los sectores", adelanta.