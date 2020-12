Software ERP: cómo funciona el 'nuevo gran hermano' de las organizaciones

Para la mayoría de las empresas, la pandemia del coronavirus dificultó e incluso hasta imposibilitó la continuidad del trabajo. Sin embargo, para las más tecnológicas el proceso de realizar home office resultó muy sencillo y hasta se vieron beneficiadas con la situación. Este último caso fue el de Calipso: la compañía argentina con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software ERP para organizaciones, que creció en 2020 cerca de un 59% con respecto al 2019.

El denominado software de gestión o ERP tiene como fin administrar y registrar todo lo que ocurre con los recursos de una organización; no sólo en empresas, sino también en fundaciones, hospitales, clubes de fútbol, universidades, iglesias, sindicatos y bancos, entre otras. "Cualquier tipo de organización hoy requiere un software ERP", aseguró Pablo Iacub, fundador y presidente de Calipso.

Sirve para manejar cuentas corrientes, facturación, inventarios, RR.HH., cálculo de la nómina, proyectos y todo lo transaccional dentro de una organización. "El ERP calcula los impuestos a pagar, maneja las finanzas, conversa con los bancos y, fundamentalmente, con la AFIP -detalló el CEO y autor del libro ‘Software ERP: el nuevo gran hermano de las organizaciones'-. Tiene un rol cada vez más central en la vida de las organizaciones".

El fundador de Calipso resaltó que "aunque no sea simpático ni políticamente correcto decirlo, el software ERP reemplaza humanos" y detalló que "en una administración donde había 10 personas, poniendo un ERP podés prescindir de cuatro o cinco. Antes se limitaba a hacer transacciones y con el tiempo se fue sofisticando, y ahora te permite automatizar algunas funciones que solían estar en manos de personas", destacó.

De acuerdo con sus declaraciones, en la década del ‘80 y ‘90 uno tenía el sistema y papeles, sin embargo hoy en día toda la realidad de una compañía está en la computadora y, fundamentalmente, en el ERP. "Se ha convertido en el gran guardián de los activos valiosos de una compañía y en el gran controlador", describió acerca del software de gestión.

El ERP "se mete en casi todos los subsistemas de una organización de modo tal que es esencial, y de ahí viene la gran complejidad que tiene este tipo de productos". Según explicó, para que el software de gestión cumpla con la misión de compaginar las actividades de diferentes sectores de una organización, se requieren millones de líneas de programación.

Software ERP Cloud y SaaS

En la actualidad, el ERP Cloud es comprado por más del 80% de las empresas que necesitan 50 puestos o menos. Todo indica que la venta en modo On Premise, en cinco años prácticamente habrá desaparecido. Por otra parte, cada vez es más frecuente que los clientes de cartera dejen sus servidores, su infraestructura, y migren a la nueva modalidad SaaS que el Cloud ofrece para los ERP.

El ERP Cloud (o ERP en la nube) es un Software as a Service (SaaS) que mediante internet les brinda a los usuarios la posibilidad de conectarse al sistema de gestión empresarial. La gran diferencia con el ERP On Premise, es que los recursos necesarios se mantienen en Data Centers alojados fuera de la empresa y permiten conectarse al sistema y gestionar cada área operativa desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. En contraposición, un software ERP On Premise no guarda datos en la nube, sino que lo hace dentro de la empresa, con la infraestructura de servidores con la que cuenta la compañía.

Iacub subrayó que el cambio del ERP On Premise a Cloud no se produjo en un día, sino que se trató de un proceso paulatino que iniciaron en Calipso hace casi 10 años. Fue a partir del 2019 cuando se limitaron a vender On Premise solo en ocasiones especiales, para abocarse a la venta del SaaS. "Hoy este tema ya está zanjado, ni hay que explicarle a los clientes las ventajas del SaaS, porque vienen pidiéndolo. Hace cuatro años había que convencerlos y hoy no hay que convencer a nadie. El cliente dice sin SaaS ya ni me interesa", relató.

El SaaS (modelo de delivery de software donde la aplicación se ofrece como un servicio a través de Internet), ofrece varios beneficios para el cliente: no necesita actualizar o instalar la aplicación en sus servidores, no tiene que realizar la alta inversión inicial en hardware; se olvida de diseñar una política de back-up, de enfrentarse con los virus y de administrar esa infraestructura que es bastante ardua, y tiene un menor costo, entre otros. "Le quita complejidad al cliente y le permite, a su vez, aplicar el gasto como gasto corriente y no como inversión. Eso también tiene una ventaja impositiva no menor", puntualizó.

La llegada de la pandemia

Debido al importante proceso de digitalización que viene llevando a cabo desde hace un largo periodo de tiempo, Calipso no se vio perjudicada en lo absoluto ante la crisis socioeconómica que atravesó el mundo entero este año, sino más bien lo contrario. La empresa estaba muy bien preparada para afrontar la pandemia porque ya estaba en la nube al 100%. "Teníamos no solo el software ERP, sino la ofimática e incluso la telefonía montada en la nube, con lo cual fue fácil y sencillo hacer teletrabajo", aseguró Iacub.

Si bien seguirán teniendo las oficinas centrales "por alguna cuestión protocolar", el presidente de la compañía indicó que una vez finalizada la emergencia sanitaria, todos van a continuar trabajando desde sus casas. "En ese sentido la pandemia nos benefició", reconoció.

Expectativas de Calipso

Según proyectó, para el 2020 esperan superar los $ 500 millones de facturación. "Nosotros venimos con un año realmente muy bueno, creciendo cerca de un 59% con respecto al año pasado, que había sido uno bueno. Probablemente se deba a que hicimos los deberes en el 2018 y 2019 -reflexionó Iacub-. Y hoy somos la empresa mejor posicionada en lo que es software SaaS".

Consultado por las expectativas de la compañía, sostuvo: "a corto plazo, seguir creciendo como lo venimos haciendo. Y a mediano y largo plazo (10 años), consolidarnos como el número uno de la región habla hispana". "Aspiramos a ser los mejores del mundo en nuestro rubro y creemos que podemos lograrlo", sentenció, al tiempo que afirmó que en Argentina, ya tienen una posición de liderazgo importante.

Pablo Iacub le aseguró a este medio que cada vez más "el software ERP se vuelve todopoderoso dentro de las organizaciones". Asimismo, se constituye en la columna vertebral fundamental para el "crecimiento impresionante que han tenido muchas corporaciones. Y en empresas más pequeñas, en el gran elemento organizador que permite una eficiencia incomparable, imposible de lograr de otra forma".

En la actualidad, "el ERP se convierte rápidamente en el gran elemento diferenciador de organizaciones. Una empresa con un buen ERP tiene una enorme ventaja competitiva contra otra que no lo tiene o que lo usa mal".

Calipso fue fundada en 1993 por Pablo Iacub y Svetlana Czyz, llegó a más de 50 países y hoy integra a más de 500 personas en su ecosistema.