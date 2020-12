Quién es el joven empresario que critica el exilio emprendedor: "La solución no es irse"

"Estoy harto de escuchar a emprendedores decir que la solución es irse de Argentina porque a ver... ¿Por qué no se van de Argentina si la solución es esa? No digas algo que no vas a hacer vos mismo, nunca. Me cansa escuchar emprendedores que no bancan al país. Somos el motor que lo tiene que sacar adelante. ¿Quién va a ser el motor, que genere valor, trabajo y en algunos casos, ingreso de capitales, si ni siquiera nos tenemos fe?".



El que dispara contra el discurso del "éxilio emprendedor" es Tomás Chernoff, 27 años, CEO de la compañía Che3D, confundador de DAR Máscaras y socio en Peek Studios.

Sus inicios como emprendedor datan de 2011, fue allí cuando comenzó a desarrollar productos con una sola impresora y fue escalando hasta constituir la empresa que es hoy, con casi 20 empleados y un espacio en colegiales que ya queda chico.

En el inicio de la pandemia cofundó DAR Máscaras, una empresa que desarrolló en el país las primeras máscaras para hacer frente al Covid-19 y también es socio en Peek Studios, donde generan contenidos y dan servicio de streaming enfocado en eSports.

"Argentina no expulsa a nadie, la gente baja los brazos y emigra. Se frustran, eso es lo que pasa. No hay que engañarnos con que la gente que se va es un héroe. El éxito hay que tenerlo en nuestra patria. Hoy los que tienen que vender al exterior tienen un costo en dólares muy bajo de producción en Argentina. No es que Argentina te serrucha el piso, solo cambia de políticas económicas muy rápido y si uno es rápido adaptándose a esa coyuntura, hay oportunidades", asegura Chernoff y agrega: "Desde que empezó la pandemia, hay un montón de programas que financian proyectos de innovación tecnológica. Es mentira que la salida es Ezeiza, no todo es negro. Con Mateo Salvatto, Joan Cwaik, Fredi Vives y Nicolás Covalsky somos un grupo de emprendedores que pensamos lo mismo: que la solución está acá, en la Argentina".

La impresión 3D durante la cuarentena

Luego del freno inicial de la cuarentena, recuerda Chernoff que estudiaron avanzar con un proyecto de máscaras para personal de la salud y en ese momento tenían la capacidad de hacer 40 o 50 mil unidades, hablaron con distintos ministerios y lograron llevarlo a cabo.

"Nos compraron toda la producción. Y fue clave también la Alianza con Grupo Maggio, que aportó la escala a nivel nacional de la distribución y parte de la producción. Así pudimos distribuir en Farmacity, Ledesma, Cencosud, Coto y estaciones de servicio, entre muchos otros", recuerda Chernoff.

"Las impresoras 3D fueron una herramienta muy útil para fabricar elementos de protección facial y de laboratorio. Pero también fueron clave para personas que estaban encerradas en su casa, encuentren a la vez un entretenimiento, un ingreso y la capacidad de crear sus ideas. Por eso, durante este año se aceleraron las ventas de los equipos que hacemos", explica.

Una de las claves es que las horas de la impresora funcionando y vendiéndolas a un precio de mercado, hace que la inversión se recupere en 3 o 4 semanas.

"En marzo, abril y mayo no hubo stock de máquinas en el país. Nosotros no vendimos las máquinas que teníamos en stock, las pusimos a producir máscaras para que varias empresas puedan seguir trabajando y no haya desabastecimiento".

Durante el 2019 Tomás cofundó Peek Studios, el primer canal por streaming, profesional, orientado a E-Sports y entretenimiento. En donde los principales streamers e influencers del entorno generan contenido, en un estudio de 450m² ubicado en el barrio de colegiales. Hoy Peek está expandiéndose en distintos países de LATAM, firmando representaciones y acuerdos con las principales compañías de la industria.

¿Es buen momento de emprender?

Para Chernoff, siempre es momento de emprender y es la decisión correcta. Aclara que emprender no quiere decir que tengas que renunciar a tu trabajo, ni quiere decir que tengas que vender el auto. Cree que hay que sacarse varios "inventos" de la cabeza, en ese sentido.

"Emprender no es resignar tu vida, tus amigos. La vida es pequeños pasos para lograr granes resultados. Emprender es mucho de desarrollo personal, por eso emprende es siempre el camino correcto. Emprender quiere decir muchas cosas: trabajar en algo con pasión, creer en tus ideas, fabricarlas y aportarle valor a otras personas", concluye Chernoff.