Microsoft lanzó una nueva línea de "iPad" pero mejores: se pueden comprar desde la Argentina a $95.000

Durante la pandemia, las tablets volvieron a cobrar protagonismo. Los usuarios continúan comprándolas porque son más prácticas y cómodas que una notebook o computadora de escritorio. Son ideales para dibujar, tomar notas a mano, disfrutar series, películas o deportes tirados en el sillón o en una cama, jugar a videojuegos, o hacer videollamadas.

Este año, la compañía de tecnología Microsoft ocupó el 19,6% de la cuota de mercado con su línea de computadoras y tablets Surface, según datos de la consultora tecnológica IDC. Cuentan con todas las características de una notebook: incluyen teclado, el último sistema operativo Windows 10 y pantallas que superan las 10 pulgadas.

La línea de computadoras Surface de Microsoft puede comprarse desde la Argentina en MercadoLibre o en Amazon Global, el servicio de logística internacional de Amazon, sin problemas.

CÓMO COMPRAR DISPOSITIVOS SURFACE DE MICROSOFT DESDE LA ARGENTINA

Surface Laptop 3, computadora de Microsoft.

Surface Laptop 3: funciona con un procesador Intel core i7, Windows 10 Pro y cuatro núcleos. La pantalla es de 13.5 pulgadas, alcanza una resolución de pantalla de 2256 x 1504 píxeles y es táctil. Opera con tarjeta gráfica Intel Iris Plus Graphics. La computadora puede comprarse a través del servicio Amazon Global y llega a la Argentina sin problemas. Cuesta US$ 1.975 y puede comprarse haciendo clic en este enlace.



Surface Pro 7, computadora de Microsoft.

Surface Pro 7: funciona con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. Opera con tarjeta gráfica Intel HD Graphics, Windows 10 Home y la batería dura hasta nueve horas. La computadora puede doblarse y viene con teclado incluido. Cuesta $899 y puede comprarse usando el servicio de Amazon Global en este enlace.



Microsoft Surface Pro X, computadora de Microsoft.

Microsoft Surface Pro X: opera con procesador SQ1, A16 GB de memoria y 256 GB de disco duro. Funciona con Windows 10 Pro. La pantalla es de 13 pulgadas. Es uno de los últimos modelos lanzados por Microsoft. Cuesta US$ 2.000 con impuestos y cargos de Aduana incluidos. Puede comprarse haciendo clic aquí.



Microsoft Surface Go, computadora de Microsoft.

Microsoft Surface Go: tiene una pantalla de 10 pulgadas, resolución 1800 x 1200, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Funciona con sistema operativo Windows 10. Puede comprarse a través de MercadoLibre en cuotas por $95.040. Está en stock en este enlace.



CÓMO COMPRAR EN AMAZON GLOBAL DESDE LA ARGENTINA Y NO FALLAR



Es posible comprar directamente a Amazon. La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros.

Es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: "Vendido y enviado por Amazon".

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar "Envío Internacional elegible" para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

Como siguiente paso, se debe seleccionar lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción "Comprar ahora") y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, "El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a la Argentina, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

CÓMO FUNCIONARÁN LOS PROCESADORES DE MICROSOFT

Microsoft diseñará sus propios procesadores basados en ARM. Los primeros dispositivos en contar con la tecnología será la línea de computadoras Surface. Actualmente, la línea de computadoras Surface se ejecuta con chips Intel. Sin embargo, los modelos Surface Laptop 3 y Surface Pro X funcionan con chips ARM y Qualcomm. En 2021, Microsoft planea migrar a una producción propia en la nube y alejarse de Intel.

Los nuevos procesadores usarán servidores en la nube de Azure de Microsoft. Basarán sus diseños en tecnología ARM.

Fotografía de Amelia Holowaty Krales para el medio The Verge.



El procesador de la computadora Surface Pro X se llama "SQ1" y está basado en AMD y Qualcomm. Este año, lanzaron una variante de ese procesador llamada "SQ2".



Procesador SQ1 de Microsoft y AMD.

Los nuevos modelos Surface Laptop cuentan con procesador Ryzen personalizado por AMD y Microsoft.