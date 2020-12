Microsoft, Oracle, Google: las grandes invierten en Chile y pasan de largo a la Argentina

Esta semana, la compañía de software y servicios digitales Google anunció la expansión de sus servicios de computación en la nube en Chile. El Cloud Computing o computación en la nube alude a la provisión de servicios de cómputo a través de internet (la nube); incluye servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, analíticas e inteligencia.

La multinacional estadounidense busca ampliar su cuota de mercado como proveedor de infraestructura en la nube. Según Canalys, ocupa el 6% del mercado mientras que sus competidores, Microsoft Azure y Amazon Web Services, abarcan el 20 y 31% respectivamente.

Esta no es la primera inversión millonaria que se anuncia en el país vecino en las últimas semanas. Hace dos semanas, Microsoft anunció la construcción de tres data centers con una inversión que alcanzaría los US$ 500 millones, según trascendió. Mientras tanto, Huawei anunció el pasado año una inversión de US$ 100 millones y Google, una de US$ 300 millones, todas en centros de datos. Mientras tanto, la llegada de Amazon a la Argentina nunca se produjo.

Días atrás, la estadounidense Oracle, experta en soluciones de centros de datos, anunció una inversión millonaria en Chile. Abrirán 38 regiones para fines de 2021. Según la compañía, la primera Región Cloud de Oracle chilena atenderá también clientes de otros países de América latina, como la Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Por qué no la Argentina

"No es lo mismo capacitar que invertir en data centers, ellos invirtieron en infraestructura en Chile. Las multinacionales no invierten en la Argentina por la misma razón por la que muchas empresas se están yendo. Más allá de la coyuntura, la Argentina es un país complicado. De repente invertís en dólares y después podés tener problemas si querés repatriar. En cambio, la principal complicación en Chile es el tema sísmico. Un sismo fuerte puede dejar inoperable a los data center. A pesar de ello, las inversiones van ahí. Es decir, la confianza en la economía es lo que más pesa", dijo Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y asociados, cuando se conoció la noticia de Microsoft.

Amazon también le dio la espalda a la Argentina. Amazon Web Services (AWS) presentó sus planes para 2020 sin descuidar sus operaciones en América latina pero sin ningún indicio de que hacer pie en territorio argentino con infraestructura.

En cuanto al servicio de e-commerce, la empresa está buscando un espacio en Santiago de Chile para instalar un núcleo logístico y una oficina. Según trascendidos, la empresa norteamericana tomó contacto con agentes inmobiliarios de la capital chilena, para elegir oficinas en algún shopping santiaguino y un depósito de distribución en las afueras.

Cuánto invertirá Google en Chile

Invertirán en el país para desarrollar una "región nube": Google Cloud abrirá oficinas y data centers en Chile para acelerar la implementación del servicio en empresas.

"Con esta nueva región de nube, estaremos físicamente más cerca de los recursos que Google Cloud tiene para ofrecer, y podremos acceder a la tecnología en la nube de una manera más rápida y completa, lo que nos ayudará a fortalecer nuestra misión: brindar atención de alta calidad y accesible a nuestros", informó.

Cuáles son los planes de Google en Chile

Tanto pequeñas como grandes empresas confían en la escalabilidad de los servicios nube. "En América del Sur, las empresas chilenas están acelerando su adopción en la nube y transformando sus negocios", declaró la compañía en el anuncio oficial.

En Chile, las clínicas, hospitales y centros médicos privados Red Salud utilizan Google Cloud. "Hemos migrado su infraestructura para aumentar la resiliencia y flexibilidad de sus servicios. El anuncio de una nueva región de Google Cloud en Chile es una buena noticia para aquellos de nosotros en el espacio de atención médica, donde los proveedores necesitan un acceso rápido para completar la información con el fin de tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente", asegura Daniel de la Maza, gerente de sistemas y tecnología de Red Salud.

Google trajo un nuevo cable submarino a Las Toninas

El gigante de las búsquedas, en conjunto con Antel, anunció la llegada de la extensión del cable submarino internacional Tannat que conecta Las Toninas, Argentina con Maldonado, Uruguay y Santos, Brasil.

Google trae un nuevo cable submarino a Las Toninas para reforzar internet y que no se corte

La extensión de Tannat había sido anunciada en junio de 2019 como parte del compromiso de Google para construir una nube pública más segura, inteligente y de alto desempeño.

"La red e infraestructura de Google, nos permite procesar cantidades inmensas de información, en tiempo real, para alojar algunos de los servicios más demandantes del mundo y poder entregar contenido con los más altos niveles de disponibilidad y eficiencia", señaló Cristian Ramos, gerente de desarrollo de infraestructura de Google.